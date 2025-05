Fantasy Life i Spielzeit: Die neue Lifesim kann euch ziemlich lange bei der Stange halten

So viel Zeit könnt ihr ungefähr für Fantasy Life i einplanen.

Lebenssimulationen lassen sich nicht selten für viele dutzende oder gar hunderte Stunden spielen. Diese Woche erscheint Fantasy Life i und das ist offenbar keine Ausnahme, was das betrifft. Die ersten Einschätzungen fallen jedenfalls recht hoch aus.

Wie lange brauche ich für Fantasy Life i?

Derzeit läuft noch der Early Access-Zugriff für diejenigen, die die Deluxe Edition des Spiels vorbestellt haben. Allerdings konnte das japanische Magazin Famitsu bereits vorab loslegen und hat mit der Review auch eine Einschätzung zur Spielzeit mitgegeben (via Gematsu).

Spielzeit-Einschätzung:

Hauptstory: 30 bis 40 Stunden

30 bis 40 Stunden 100 Prozent: 80 bis 100 Stunden

Die Review der Website game8 kommt zu einem ähnlichen Ergebnis und rechnet mit einer Spielzeit zwischen 30 bis 100 Stunden, je nachdem wie viel ihr in die unterschiedlichen Gameplay-Bereiche steckt.

Dazu kommt, dass sich Lebenssimulationen wie Fantasy Life durchaus dafür anbieten, mehrere Spielstände zu starten, um beispielsweise andere Romanzen zu wählen oder unterschiedliche Insel-Designs zu bauen.

Was steckt alles im Spiel?

Wirklich überraschend ist die recht hohe Spielzeit-Einschätzung nicht. Immerhin könnt ihr 14 verschiedene Berufe lernen und die Open World “Gigantien” erkunden. Da alle Berufe, die im Spiel ‘Leben’ genannt werden, ihre eigenen Challenges und Aufgaben mit sich bringen, seid ihr vermutlich allein mit dem Aufleveln dieser Pfade längere Zeit beschäftigt.

Genretypisch lässt sich auch davon ausgehen, dass ihr viele Pflanzenarten anbauen, Crafting-Rezepte lernen und Beziehungen zu NPCs knüpfen könnt. Laut der genannten Famitsu-Review geht die Mischung aus Bauernhof-Simulation, Open-World-Erkundung und Action-RPG auf. Das Magazin vergibt eine hohe Wertung von 36 von 40 Punkten.

Auch die bisher verfügbaren Steam-Reviews aus dem Deluxe-Early-Access fallen mit 92 Prozent positiven Stimmen bei über 1.400 Meinungen vielversprechend aus, auch wenn es durchaus Kritikpunkte am abgespeckten Multiplayer-Modus gibt. Falls ihr also viel Zeit in das neue Fantasy Life stecken wollt, sieht es allem Anschein nach gut für euch aus.

Fantasy Life i: Die Zeitdiebin erscheint am 21. Mai 2025 für PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC (Steam), Nintendo Switch und später auch für Nintendo Switch 2 – lange Liste.

Was denkt ihr: Wärt ihr mit der Spielzeit-Einschätzung zufrieden oder hättet ihr euch etwas anderes erhofft?