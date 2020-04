Far Cry 3-Bösewicht Vaas könnte schon "sehr bald" zurückkommen

Far Cry 3-Bösewicht Vaas lehrt uns vielleicht schon sehr bald wieder das Fürchten. Darauf deutet zumindest ein Kommentar des Schauspielers und Sprechers Michael Mando hin, der für die Kult-Rolle verantwortlich zeichnet.

Far Cry 3-Sprecher deutet Rückkehr seines Kult-Fieslings Vaas an

Darum geht's: In einem Reddit-AMA wurde Michael Mando gefragt, ob er von Fans immer noch als Vaas Montenegro aus Far Cry 3 erkannt werden würde. Seine Antwort fällt nicht nur positiv aus, sondern auch ziemlich überschwänglich und hocherfreut. Zusätzlich endet er mit einem Kommentar, der zu denken gibt.

Vaas sei sein Spirit-Animal und er sei immer noch sehr glücklich darüber, diesen Charakter mit erschaffen zu haben. Das werde auch immer so bleiben. Er werde auch noch als Vaas erkannt und er empfinde immer noch große Zuneigung zu dem Charakter. Das alles mache ihn sehr glücklich.

Aufmerksamkeit erregt aber vor allem dieses Ende:

"Wer weiß ... vielleicht werde ich die Rolle sehr bald wieder aufnehmen?"

Das wirkt überraschend spezifisch und wird von vielen Fans und Medien als möglicher Hinweis darauf interpretiert, dass da mehr im Busch sein könnte. Wieso sonst sollte Michael Mando "sehr bald" schreiben, und nicht so etwas wie "irgendwann"?

Fraglich bleibt natürlich, was genau da auf uns zukommen könnte. Im Raum stehen natürlich neue Videospiele in der Form von Fortsetzungen, Spin-Offs oder Remakes beziehungsweise Remasters. Auch Film-Ableger könnten in dem Zusammenhang spannend sein. Wir haben bei Ubisoft nachgehakt und liefern ein Update, sobald wir mehr wissen.

Wer ist Vaas überhaupt? Falls ihr Far Cry 3 (und damit den wohl besten Teil der Reihe) nicht gespielt haben solltet: Vaas Montenegro ist ein ziemlich durchgeknallter, unberechenbarer und gleichzeitig cooler wie menschenverachtender Haupt-Gegenspieler. Insbesondere seine Monologe über den Wahnsinn zählen zum eindrücklichsten, was Videospiel-Bösewichte so hergeben.

Der Schauspieler dahinter: Michael Mando hat nicht nur Vaas Montenegro in Far Cry 3 mit zum Leben erweckt, sondern auch einige andere große Rollen auf dem Kerbholz. Er war zum Beispiel auch an Spider-Man: Homecoming beteiligt und spielt außerdem in der hochgelobten HBO-Serie Better Call Saul mit.

Was erhofft ihr euch von dieser Aussage? Oder glaubt ihr, da steckt nichts dahinter?