Far Cry: Vaas-Schauspieler will einen Film über seinen Charakter und hat schon Ideen

Vaas Montenegro aus Far Cry 3 steht immer wieder ganz oben auf dem Treppchen, wenn der beliebteste Videospiel-Antagonist gesucht wird. Die eigenwillige Art dieses unberechenbaren Fieslings trug nicht unwesentlich zum Erfolg des dritten Teils der Reihe bei. Michael Mando, der Vaas verkörpert hat und außerdem Nacho Varga in Better Call Saul spielt, hat Ideen für einen Film über den Far Cry-Schurken.

Ideen für einen Vaas-Film

Darum geht es: Michael Mando hat einen der beliebtesten Videospiel-Antagonisten verkörpert, nämlich Vaas Montenegro aus Far Cry 3. Diese Erfahrung hat den Schauspieler wohl nachhaltig geprägt. Aktuell können wir den Bösewicht wieder im neuen Far Cry 6-DLC spielen, aber Mando hat noch größere Pläne mit ihm. Er wünscht sich einen Film über den Charakter.

Mando hat Ideen für einen Film: Der Schauspieler hat gamingbible.co.uk verraten, dass er schon eine ganze Weile über eine filmische Umsetzung nachdenke und bereits vor einigen Jahren mit Ubisoft darüber gesprochen habe. Eine der Ideen, die Mando vorschwebt, ist eine Origin Story: also Vaas' Vorgeschichte erzählen und damit zeigen, warum er so geworden ist, wie wir ihn kennen.

Aber das ist wohl nicht die einzige Idee, die der Schauspieler mit dem Charakter verfolgt. In diesem Fall würden wir es, so Mando, mit dem Vaas zu tun bekommen, den wir kennen. Viel mehr verrät er nicht, nur dass die Sache in einem "riesigen internationalen Maßstab" angedacht ist. Er hofft, dass die Fans Interesse haben werden.

Gespräche über den Film

Seine Ideen hat Mando laut eigener Aussage nicht nur mit Ubisoft geteilt, sondern auch mit verschiedenen Personen aus der Filmbranche. Er habe unter anderem mit Greg Russo gesprochen, der das Skript für den letzten Mortal Kombat-Film geschrieben hat.

Zudem hat der Schauspieler mit Autoren der Serien Breaking Bad und Better Call Saul sowie Producern aus Los Angeles gesprochen. Mando hat selbst eine Rolle in Better Call Saul. Er verkörpert Nacho Varga. Wie er berichtet, gebe es in der Branche großes Interesse an einem Film über Vaas. Wir dürfen also gespannt sein, ob wir bald mehr erfahren.

Würdet ihr gerne einen Film über Vaas sehen und findet ihr eine Origin Story oder eine Geschichte über den Antagonisten, wie wir ihn kennen, spannender?