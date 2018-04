Far Cry 5 - Digital Foundry lobt Xbox One X-Version für konstante 4K-Auflösung bei 30 FPS

Far Cry 5 lässt die Muskeln der aktuellen Dunia-Engine spielen. Der Shooter sieht auf dem PC wie erwartet am besten aus, aber auch die Xbox One X- und die PS4 Pro-Version wissen zu begeistern. Die Technik-Experten von Digital Foundry haben die beiden Fassungen auf Herz und Nieren geprüft und zeigen sich vor allem von der Xbox One X-Version beeindruckt.

Insbesondere die Xbox One X-Version von Far Cry 5 stellt eine Augenweide dar: Das Spielgeschehen lässt sich auf der Microsoft-Konsole in nativer 4K-Auflösung und mit konstanten 30 Bildern pro Sekunde genießen. Die Auflösung wird währenddessen nicht skaliert und Far Cry 5 setzt auch nicht auf Checkerboard-Rendering. Zum Vergleich: Assassin's Creed: Origins nutzt beides, um auf der Xbox One X eine 4K-Auflösung zu erreichen.

Auf PS4 Pro ist die Auflösung deutlich niedriger

Sonys PS4 Pro lässt Far Cry 5 in einer Auflösung von 2880×1620 Bildpunkten erstrahlen. Die Framerate liegt währenddessen ebenfalls bei konstanten 30 FPS. Auf den Standard-Versionen der Konsolen bleibt die Framerate gleichermaßen relativ konstant bei 30 Frames pro Sekunde. Auf PS4 und Xbox One läuft Far Cry in 1080p und einzig in der Xbox One-Fassung soll es gelegentlich zu einer niedrigeren Framerate kommen.

Hier könnt ihr euch die komplette Analyse von Digital Foundry anschauen:

Auf welcher Plattform spielt ihr Far Cry 5? Was sagt ihr zu Framerate und Auflösung?

