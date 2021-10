Far Cry 6 im Wertungsspiegel: Spaßige Action mit repetitivem Gameplay

Morgen, also am 7. Oktober 2021, erscheint mit Far Cry 6 der neue Ableger der beliebten Shooter-Reihe von Ubisoft für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Die ersten internationalen Tests zu Far Cry 6 sind bereits erschienen, die wir hier für euch samt der Pros und Contras zusammenfassen.

Wertungsübersicht und Metacritic-Score zu Far Cry 6

Auf Metacritic erhält Far Cry 6 bislang eine Durchschnittswertung von 76/100 Punkten, bei derzeit 29 Reviews.*

Auf Open Critic bekommt das Spiel ebenfalls eine Wertung von aktuell 78/100, basierend auf 66 Reviews.*

*Stand: 6. Oktober 2021, 13:20 Uhr

Wann erscheint der GamePro-Test? Auch bei uns ist der Test bereits in Arbeit, sodass wir ihn bald für euch auf die Seite bringen können.

Magazin Wertung IGN 80 PC Gamer 75 Screen Rant 80 TheGamer 80 Twinfinite 80 Press Start 85 COGconnected 85 VGC 40 Game Informer 90

Was wird an Far Cry 6 gelobt, was kritisiert?

Mit einer durchschnittlichen Wertung von 76 Punkten schneidet Far Cry 6 bislang größtenteils positiv ab. Zum Vergleich: der Vorgänger Far Cry 5 bekam eine durchschnittliche Metacritic-Wertung von 81 Punkten. Nachfolgend fassen wir für euch zusammen, was von der internationalen Presse an Far Cry 6 gelobt, aber auch kritisiert wurde.



Das wird positiv hervorgehoben:

Spaßiges Gameplay

Verbesserungen zu den Vorgängern

Tierbegleiter

Mark Steighner von COGconnected schreibt:

Im Kern glänzt und leidet Far Cry 6 gleichermaßen an denselben Stärken und Schwächen, die bereits die letzten Teile der Reihe ausgezeichnet haben. Einerseits bietet es fesselnde Action und eine Open World, die darum bettelt, kreativ genutzt zu werden. Andererseits hat es repetitives und manchmal routiniertes Missionsdesign, inklusive befremdlicher Wechsel der Tonalität, die unvorstellbare Brutalität und Gewalt zusammen mit albern-absurdem Humor mischen und sich bestenfalls respektlos und schlimmstenfalls furchtbar unangebracht anfühlen.

Das wird negativ bewertet:

Vorhersehbare Story

Schlechte Fahrzeugsteuerung

Wechselnde Tonalität

Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021 für PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X/S.

Habt ihr diese Wertungen für Far Cry 6 erwartet? Worauf freut ihr euch am meisten im Spiel?