Far Cry 7 wirft angeblich die alte Far Cry-Formel komplett über Bord und macht alles anders, sagt bekannter Insider - und das bedeutet das wohl für den Release

Hoffentlich bleibt zumindest der Wingsuit unangetastet und wir können auch in Far Cry 7 durch die Gegend fliegen.

Wenn die neuesten Leaks und Gerüchte stimmen, stehen uns demnächst direkt zwei neue Far Cry-Spiele ins Haus. Dabei handelt es sich um einen um Far Cry 7 (oder wie auch immer der Haupt-Teil der Reihe dann heißen wird) und eine Art Spinoff, das sich noch mehr von der althergebrachten Formel der bisherigen Teile verabschiedet, als es auch bei FC7 der Fall sein soll. Aber beide kommen nicht mehr 2025.

Far Cry 7 soll später als geplant erscheinen und sich stark von der bisherigen Formel verabschieden

Denken wir an Far Cry, fällt uns eine große, hübsche Open World ein. Mit Außenposten, die wir einnehmen müssen, Türmen, die die Karte freischalten und richtig vielen Symbolen auf der Karte, hinter denen sich alles Mögliche verbirgt. Dazu noch ein bisschen Stealth, viele Knarren und ein möglichst charismatischer Bösewicht.

Far Cry 7 soll anders werden: Die genauen Details werden natürlich noch nicht verraten, immerhin gibt es bisher auch gar keine offizielle Ankündigung. Aber die Quellen von Insider Gaming berichten davon, dass sich beim neuesten Teil einiges ändert. Es soll sich im Großen und Ganzen von der bisherigen Far Cry-Formel abwenden und die ersten Details werden anscheinend wie folgt:

Die Story: Hier gibt es keine allzu großen Überraschungen, aber eine spannende Prämisse. Wir müssen unsere Familie aus den Fängen eines Kults befreien, der wilde Experimente mit Halluzinogenen durchführt.

Zeitdruck: Wir haben dazu allerdings nur 24 Stunden Zeit, was im Spiel 72 Stunden entsprechen soll. Mit Hilfe einer Armbanduhr soll sich stets überprüfen lassen, wie viel Zeit uns noch bleibt.

Movement: Angeblich erwartet uns ein ausgebautes Bewegungssystem mit taktischem Sprint und umfangreicheren Möglichkeiten zum Sliden, über Hindernisse hüpfen und ähnliches. Parkour!

Es kommen wohl zwei Spiele: Zusätzlich zum jetzt angeblich unter dem Codenamen Blackbird firmierenden Far Cry 7-Hauptteil soll noch ein weiteres Far Cry-Spiel in Arbeit sein. Das hört auf den internen Arbeitstitel Maverick und wird wohl eine Art Extraction-Shooter im Stil von Hunt: Showdown oder Escape from Tarkov – wenn die Gerüchte und Leaks stimmen.

Inventar und Loot: Das System des Extraction-Shooters funktioniert wenig überraschend ebenfalls anders als in bisherigen Far Cry-Titeln. Offenbar ist einiges davon auch im normalen Far Cry 7 vorzufinden, weil beide Spiele zu Beginn der Entwicklung als ein einziger Titel angedacht waren.

Wann ist es so weit? Das kann noch dauern. Laut den Informationen des normalerweise ziemlich gut informierten Insider Gaming-Chefs Tom Henderson hat sich der Far Cry 7-Release von 2025 auf 2026 verschoben. Dasselbe gilt offenbar auch für den Maverick-Ableger. Es liege an der Komplexität der Entwicklung.

Kommen wirklich beide Titel? Offenbar gibt es auch intern bei Ubisoft Bedenken, was den Maverick-Extraction Shooter als Spinoff angeht. Immerhin sei das Projekt ins Leben gerufen worden, um den Trend zu bedienen und es sei unklar, wie Erfolg versprechend so ein Unterfangen jetzt noch ist. Gerade im Angesicht der Einstellung von xDefiant.

Was haltet ihr von Far Cry 7 und dem möglichen Maverick-Ableger? Was würdet ihr lieber spielen und glaub ihr, dass beide kommen?