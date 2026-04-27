Die Far Cry-Serie übernimmt nicht die Story aus den Spielen - weil Cutscenes in den Games einfach übersprungen werden können

Die Storys von Far Cry hängen nicht zusammen und eignen sich so eigentlich perfekt als Anthologie-Serie.

Far Cry wird als Serie verfilmt, erzählt aber eine komplett neue, eigenständige Geschichte. Wer also auf legendäre Bösewichte wie Vaas und seinen Wahnsinns-Monolog aus Far Cry 3 hofft, wird enttäuscht. Das hat natürlich einen guten Grund, wie Showrunner Noah Hawley erklärt.

Noah Hawleys Far Cry-Serie adaptiert keine Story der Spiele

In einem Interview mit Deadline spricht der Showrunner über die zweite von Staffel Alien: Earth (Dreharbeiten beginnen im Sommer), die sechste Staffel Fargo (vielleicht kommt bald eine Ankündigung) und auch über die Arbeiten an der Far Cry-Serie. Die werde aktuell schon geschrieben und soll nach der Alien: Earth-Produktion gedreht werden.

1:01 Far Cry 3-Trailer kündigt 60 fps-Patch für PS5 und PS5 Pro an

Autoplay

Wer Noah Hawleys bisher größten Hit Fargo kennt, weiß, dass der Serien-Schöpfer ein Faible und Händchen für Anthologien hat. Also Serien wie White Lotus, bei denen eine Season jeweils eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählt, die meist gar nichts oder nur sehr wenig mit den anderen Staffeln gemeinsam hat.

"Mich spricht beim Far Cry-Franchise wirklich an, dass es eine Anthologie ist und dass jedes Mal, wenn sie ein neues Spiel veröffentlichen, eine komplett neue Story erzählt wird. So gehe ich Fargo an und es war eine spannende Idee, dass wir eine Game-Adaption erschaffen könnten, bei der jede Staffel eine andere Geschichte über zivilisierte Menschen erzählt, die in immer unzivilisiertere Situationen geworfen werden. Ich adaptiere kein spezifisches Spiel, das sie herausgebracht haben. Ich sage wie bei den Coens oder mit X-Men [er hat Legion von FX erschaffen] oder Alien 'Lasst mich mit diesem Franchise in einen Dialog treten, weil ich denke, dass das ist, was ich für eine Far Cry-Story halte'."

Allerdings gibt es natürlich spezifische Unterschiede zwischen Spielen und Serien sowie bestimmte Herausforderungen bei der Verfilmung. Spiele seien meist auf eine Art und Weise aufgebaut, die dem besten Drama nicht unbedingt zuträglich sei, sagt Noah Hawley.

"Wenn du ein Videospiel spielst, bewegst du dich eigentlich nur in den Gameplay-Abschnitten wirklich vorwärts, und dann gibt es da diese Zwischensequenzen, die man überspringen kann. Also wenn du diese Spiele adaptierst, musst du dir darüber im Klaren sein, dass das das menschliche Drama mehr oder weniger irrelevant für die Storyline macht. Das ist der Tod für eine Serie."

Das klingt, als glaube Noah Hawley, wir würden alle sowieso immer die Zwischensequenzen in den Far Cry-Spielen überspringen. Dabei sind die in der Regel mit denkwürdigen Momenten und hochkarätigen Schauspieler*innen wie den Breaking Bad- und Better Call Saul-Stars Michael Mando und Giancarlo Esposito gespickt.

Der Terminkalender von Showrunner Noah Hawley dürfte aktuell förmlich überquellen, aber er weiß sich zu helfen. Wie so oft bei Serien führt er auch bei Alien: Earth und Far Cry nicht bei allen Episoden Regie. Gegenüber Deadline bestätigt er aber zumindest, dass er sowohl bei Staffel 2 der Alien-Serie als auch bei Far Cry zumindest für die ersten zwei Folgen auf dem Regiestuhl Platz nimmt.

Worauf freut ihr euch mehr? Und von welchem Far Cry-Spiel hättet ihr am liebsten die Story verfilmt gesehen?