'Vermisst ihr auch die farbigen Knöpfe?' Fan baut sich die PS4-Buttons einfach selbst in den DualSense-Controller ein

So sieht der PS5-DualSense-Controller mit den farbigen Knöpfen des DualShock 4 aus (Bild: reddit.com/user/internerdt).

Der Trend geht hin zu weniger Farbe und Minimalismus. Was früher oft knallig bunt war, bleibt heute oft schwarzweiß. Das lässt sich zum Beispiel am DualSense-Controller erkennen. Der PS5-Drücker hat keine farbigen Symbole mehr auf den Face-Buttons, wie es noch beim DualShock 4 der Vorgänger-Konsole der Fall war. Einige Fans finden das sehr schade und schaffen sich selbst Abhilfe. Hier seht ihr, wie der PS5-Controller mit den farbigen Knöpfen des PS4-Gamepads aussieht.

PS4-Knöpfe im PS5-Controller: Der DualSense macht auch mit mehr Farbe eine sehr gute Figur

Darum geht's: Der DualSense-Controller begeistert mit seinem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern. Aber die Knöpfe wurden bei dieser Konsolen-Generation in einem durchsichtigen hellen Ton gehalten, die vier verschiedenen Farben von Dreieck, Kreuz, Kreis und Viereck suchen wir mittlerweile vergeblich.

Auch der DualSense Edge-Controller bietet keine Farbtupfer mehr. Ihr könnt euch den Elite-Drücker zwar mit einigem coolen Drumherum und schwarzen statt weiß-durchsichtigen Knöpfen holen, aber mehr Farbe bringt er nicht in euer Leben.

Wie eine Mischung aus schwarzen und weißen DualSense-Controllern aussieht, könnt ihr euch hier anschauen:

Alles muss man selber machen: Da es nicht einmal Third Party-Hersteller gibt, die sich dieses – zugegebenermaßen recht nischigen – Problems angenommen haben, müssen Farb-Fans ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Wie in diesem Fall hier, bei dem ein Reddit-User einfach die DualShock 4-Knöpfe und das Steuerkreuz in den PS5-Controller eingebaut hat.

Das soll angeblich ziemlich einfach gegangen sein und nur einen Schraubenzieher sowie einen Seitenschneider benötigt haben. Offenbar konnte der Controller einfach aufgeschraubt werden und nur an drei Stellen ein bisschen Plastik entfernt werden. Sonst hätte das Ganze ziemlich gut gepasst und sei auch kein größeres Problem gewesen.

So sieht das Ergebnis aus:

Das kommt bei sehr vielen Menschen in den Kommentaren sehr gut an. Viele vermissen die farbigen Knöpfe und können dem allgemeinen Trend hin zu weniger Farben nicht besonders viel abgewinnen. Wieder andere stellen jetzt erst überrascht fest, dass der DualSense gar keine farbigen Symbole mehr auf den Knöpfen vorzuweisen hat.

Aber Vorsicht! Selbstverständlich solltet ihr mit größtmöglicher Vorsicht vorgehen, wenn ihr euch dazu entschließt, elektronische Geräte zu öffnen und in ihnen herum zu basteln. Wenn ihr nicht genau wisst, was ihr tut, solltet ihr es lieber lassen. Vor allem, weil dadurch in den allermeisten Fällen auch die Garantie erlischt und ihr nichts mehr umtauschen könnt.

Wie findet ihr den Look des DualSense mit farbigen Knöpfen? Was für ein Design würdet ihr euch wünschen, wenn ihr es selbst entscheiden könntet?