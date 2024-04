PS5-Spieler baut nach Stickdrift schwarze Buttons in seinen weißen DualSense und er sieht jetzt viel besser aus

Hier seht ihr den PS5-Pro-Controller namens DualSense Edge, der auf Klavierlack und schwarze Buttons setzt.

Wer sich einen ganz persönlichen Xbox-Controller gestalten will, hat dazu sämtliche Farben zur Auswahl, die das Xbox Design Lab hergibt. PS5-Fans schauen dabei allerdings in die Röhre und haben deutlich weniger Gestaltungsspielraum.

Ihnen bleiben nur die vorgefertigten Controller-Farben, die Sony für die PS5 anbietet. Aber ein Fan hat mehr oder weniger aus Versehen eine ziemlich coole Eigenkreation erschaffen, auch wenn der Grund dafür weniger erfreulich ist.

PS5-Controller selbstgemacht

Darum geht's: Redditor TrackPadSam89 musste sich von einem seiner PS5-Controller verabschieden, weil der offenbar unter massivem Stick Drift gelitten hat. Laut dem PS5-Nutzer war der Controller komplett hinüber und ließ sich nicht mehr so einfach reparieren. Es war die schicke schwarze DualSense-Version.

Aber statt den ganzen Controller einfach in die Tonne zu kloppen, hat der findige Bastler die Knöpfe, das Touchpad und das Steuerkreuz ausgebaut und sie in seinen anderen, noch funktionstüchtigen und weißen DualSense-Controller eingesetzt. Das sieht jetzt ziemlich cool aus und gefällt uns auf jeden Fall besser als die weißen, durchsichtigen Face-Buttons.

Hier könnt ihr euch den Look ansehen (und wir hätten ihn jetzt auch gerne):

Fast wie der DualSense Edge

Das Design mit dem dunklen Touchpad, dem schwarzen Steuerkreuz und den ebenfalls schwarzen Knöpfen macht ordentlich was her. Da fehlen quasi nur noch die Feinheiten, die das gute Stück vom DualSense Edge unterscheiden. Der Elite-Controller hat einen glänzenden Bereich an der unteren Seite, Verzierungen auf dem Touchpad und die Nupsis unterhalb der Analogsticks, um sie auszutauschen.

Hier könnt ihr euch den Edge noch mal im Video anschauen:

1:25 DualSense Edge - Neuer Trailer verrät Vorbesteller-Termin und Features des Pro-Controllers - Neuer Trailer verrät Vorbesteller-Termin und Features des Pro-Controllers

Dass der so neu zusammen gebastelte PS5-Controller jetzt fast wie der DualSense Edge aussieht, ist dem Bastler laut eigenen Angaben erst aufgefallen, als das Werk bereits vollbracht war.

In den Kommentaren präsentiert ein anderer PS5-Spieler seine eigene Kreation, die sehr ähnlich ausfällt und nicht weniger cool aussieht. Hier wurden allerdings ein schwarzer und ein roter Controller miteinander kombiniert.

Wie gefällt euch der selbst zusammen gebastelte DualSense? Welche Farbkombinationen würdet ihr wählen, wenn ihr alle Möglichkeiten hättet?