Farm Sim Sale auf Steam mit bis zu 90% Rabatt: Hunderte Spiele wie Stardew Valley könnt ihr jetzt richtig günstig abstauben

Stardew Valley und Sun Haven gehören zu den reduzierten Spielen, die wir euch empfehlen.

Ihr seid Fans von Spielen wie Stardew Valley? Dann hat Steam gerade die perfekte Aktion für euch. Beim Festival der Landwirtschaftsspiele findet ihr zahlreiche reduzierte Bauernhof-Simulationen und gratis Demos.

Darunter sind nicht nur beliebte, sondern auch erst kürzliche erschienene Titel. Ihr solltet also was für euch entdecken, egal, ob ihr das Genre neu für euch entdeckt oder alte Farm Hasen seid. Damit ihr bei den vielen Angeboten nicht den Überblick verliert, haben wir einige Empfehlungen und Highlights für euch herausgesucht.

Start: ab sofort

ab sofort Ende: Die Aktion endet am 6. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit

Empfehlenswerte Angebote im Steam Sale

Hier haben wir einige Titel aus der Vielzahl an Angeboten für euch herausgesucht. Natürlich könnt ihr auch Spiele mit größeren Rabatten finden, aber in unsere Liste haben wir besonders empfehlenswerte und ganz aktuelle Spiele gepackt. Weiter unten stellen wir euch Highlights noch detaillierter vor.

Die Highlights

Echoes of the Plumgrove

0:29 Diese Stardew Valley-Alternative sieht zwar süß aus, lässt euch aber eure Nachbarn abmurksen

Angebot: 17,99 Euro (statt 19,99 Euro, das sind 10% Rabatt)

Der Rabatt auf Echoes of the Plum Grove fällt zwar mit nur 10% vergleichsweise gering aus, dafür ist das Spiel aber auch ganz frisch erschienen, nämlich am 29. April. Außerdem ist die Farm Sim nicht nur aufgrund ihres Grafikstils spannend. Der ist sehr süß und erinnert an Paper Mario, trügt aber, denn der besondere Twist bei Echoes of the Plum Grove ist, dass ihr nicht nur lieb und nett sein könnt.

Während ihr in den meisten anderen Farm Sims eure Nachbar*innen höchstens ägern könnt, indem ihr unbeliebte Geschenke verteilt, könnt ihr sie hier gleich mit vergifteten Törtchen abmurksen. Generell könnt ihr euch nicht nur Freunde, sondern auch Feinde machen.

Mehr lest ihr in folgendem Artikel:

Mehr zum Thema Farm Spiel mit Twist: In dieser Stardew Valley-Alternative könnt ihr giftige Küchlein verschenken und mehr von Samara Summer

Wylde Flowers

0:31 Wylde Flowers - Die magische Farm-Sim hat ein Release-Datum für Switch und Steam - Die magische Farm-Sim hat ein Release-Datum für Switch und Steam

Angebot: 15,74 Euro statt 20,99 Euro (25% Rabatt)

15,74 Euro statt 20,99 Euro (25% Rabatt) kostenlose Demo

Auch Wylde Flowers ist mit 25% nicht so stark reduziert wie andere Titel, aber wir finden, das Spiel verdient mehr Aufmerksamkeit. Was uns daran so gut gefällt, könnt ihr hier ausführlicher nachlesen:

In dieser magischen Farm Sim erstellt ihr keinen eigenen Charakter, sondern schlüpft in die Rolle der Hexe Tara. Mit unterschiedlichen Outfits könnt ihr aber zumindest ihren Stil anpassen. Das Spiel hat einen viel größeren Story-Fokus als andere Genre-Titel und bringt neben einem Hexenzirkel auch ein ganzes kleines Dorf mit übernatürlichen Wesen mit.

Bei vielen Aufgaben des Farm Alltags könnt ihr euch nach und nach mit Magie behelfen. Dating gibt's außerdem auch und unter den Romance Options sind queere Figuren, unter anderem auch eine non-binäre Person.

Welche Spiele lachen euch in dieser Aktion an? Habt ihr vielleicht weitere Tipps für die Community?