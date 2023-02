Fast vergessenes Xbox-Exclusive meldet sich mit mysteriösem Code zurück

Es kommt nicht alle Tage vor, dass sich ein in Vergessenheit geratenes Spiel auf diese Art und Weise zurück meldet. Auf dem Instagram-Account des Xbox One-Exclusives ReCore war seit 2017 nichts mehr passiert. Jetzt wurde der Account aber reaktiviert, und zwar mit einem einzigen Post. Der zeigt einfach nur einen handschriftlichen Code und Fans rätseln.

ReCore-Account erwacht nach 5 Jahren wieder zum Leben

Der letzte Beitrag von vor einer kleinen Ewigkeit dreht sich noch um den Release der Definitive Edition des Action-Adventures. Dann kam fünf Jahre lang gar nichts und plötzlich erwacht ReCore aus dem Dornröschen-Schlaf.

Extrem mysteriöser Code: Das Comeback könnte kaum rätselhafter ausfallen. Es gibt nämlich einfach nur ein Foto zu sehen, das einen handschriftlich festgehaltenen Code zeigt. Und dieser Code ist nicht von schlechten Eltern.

Hier könnt ihr das Bild mit dem sehr umfangreichen Code aus Zahlen und Buchstaben ansehen:

Link zum Instagram-Inhalt

Was verbirgt sich dahinter? Viele Fans sind jetzt natürlich ganz aufgebracht. Auf Reddit und Co wird fleißig überlegt, was es damit auf sich haben könnte.

Ein Redditor erklärt, es handele sich dabei wohl um eine Strick-Anleitung beziehungsweise ein bestimmtes Strickmuster. Seine Freundin wolle es stricken. Aber dabei kommt es wohl zu Komplikationen, weil einiges nicht zusammenpasst. Womöglich ist in diesem Strickmuster also ein weiterer Code verborgen.

Was war ReCore nochmal?

2:41 ReCore - Gamescom-Trailer kündigt Definitive Edition an

ReCore ist ein Xbox One-exklusives Action-Adventure aus der Feder des bekannten Entwicklers Keiji Inafune. Der zeichnet sich unter anderem für das gerade frisch als Remaster auf der Switch veröffentlichte Metroid Prime verantwortlich.

Wir bekommen es mit haufenweise feindseligen Robotern zu tun, können die aber auch selbst für unsere Zwecke einspannen. Mehr über ReCore lest ihr in unserem GamePro-Test zum Launch 2017:

Kommt ein neues ReCore? Dass der Account des Xbox-Spiels jetzt reaktiviert wurde, könnte bedeuten, dass hier eine größere Rückkehr der Marke vorbereitet wird. Das muss natürlich nicht der Fall sein, aber Fans des Erstlings würden sich über ein mögliches ReCore 2 mit Sicherheit freuen.

Könnt ihr den Code knacken? Glaubt ihr, dass so schon mal ein ReCore 2 angeteast werden soll?