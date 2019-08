Final Fantasy 7 Remake - Neue Bilder freuen Fans: Richtig düster!

Final Fantasy 7 Remake erscheint im März 2020 für PS4, lässt also noch eine Weile auf sich Warten. In der Zwischenzeit können wir uns zwei brandneue Bilder zur kommenden JRPG-Neuauflage zu Gemüte führen.

Auf dem offiziellen Twitter-Kanal von FF7 Remake zeigt uns Square Enix ein Concept Art-Piece sowie ein Screenshot. Beide lassen uns einen Blick auf Midgars Sector 8 werfen, und viele Fans sind überrascht: Die Stadt sehe viel düsterer aus als im Original.

Das sind die neuen Bilder zu FF7 Remake

Was sagt die Community? Auf Reddit merken einige Spieler die ungewohnten Gothic-Vibes an, die der Stadtteil auf den Bildern versprüht. "Lol ich dachte auf dem ersten Blick, dass es sich hierbei um Arkham City handelt", schreibt beispielsweise User EnochianBlade923.

Natürlich besticht Sector 8 schon im Original mit einer düsteren Atmosphäre, die Neuauflage arbeitet den Neo Noir-artigen Stil der Stadt aber natürlich noch besser heraus.

Was steckt hinter Sektor 8?

Sector 8 ist eines von insgesamt acht Stadtteilen von Midgar. Zu Beginn des originalen Final Fantasy 7 verkauft Heldin Aeris hier ihre Blumen, und Cloud flieht durch die dunklen Straßen vor Shinra-Soldaten, nachdem er den Sector 1-Reaktor in die Luft gejagt hat.

Final Fantasy 7 Remake erscheint am 3. März 2020 für PS4. Das Spiel erscheint auf zwei Discs und soll nur die Geschehnisse in der Stadt Midgar umfassen. Alle Infos zum FF7-Remake findet ihr in unserer großen Übersicht.

