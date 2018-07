FIFA 18 - Über 20 Millionen Spieler beim FIFA eWorld Cup

Fußball war wegen der Weltmeisterschaft in Russland in aller Munde. Überall stießen die Menschen auf Trikots der Mannschaften, Liveübertragungen der Spiele vor hunderten von Zuschauern und Accessoires in Deutschlandfarben, bei denen von Gesichtsfarbe über Tröten bis hin zu schwarz-rot-goldenen Maultaschen so ziemlich alles vertreten war.

Kein Wunder also, dass auch FIFA 18 durch das Sportereignis einen zusätzlichen Boost bekam. Über 15 Millionen Spieler hatte das Fußballspiel während der Weltmeisterschaft zu verzeichnen. Das hatte mit Sicherheit auch mit dem Gratis-WM-Update zu tun, dass EA passend zum Großereignis veröffentlichte. Die Weltmeisterschaft soll dem Sportspiel außerdem geholfen haben, auch neue Märkte wie China zu erschließen und so noch mehr Spieler ansammeln zu können.

Und auch, wenn Frankreich in Russland bereits gewonnen hat und die Maultaschen aus den Supermarktregalen verschwunden sind, ist für EA die Weltmeisterschaft noch lange nicht vorbei. Schließlich muss noch ausgetragen werden, wer auf dem virtuellen Rasen die Nase vorne hat.

FIFA eWorld Cup Grand Final im August

Das FIFA eWorld Cup Grand Final findet vom 2. Bis 4. August statt, dort treten dann 32 Spieler im Kampf um den Titel an. Die wurden aber nicht einfach so ausgesucht, sondern haben sich im Vorfeld gegen 20 Millionen andere Teilnehmer durchgesetzt. Und nicht nur die Teilnehmer interessieren sich für den Wettbewerb: Die Zuschauerzahlen des eWorld Cup sind im Gegensatz zur vorherigen Saison um 80 Prozent gestiegen. Wir halten euch selbstverständlich über die Gewinner auf dem Laufenden.

Alles in allem also perfekte Voraussetzungen für FIFA 19, das am 28. September 2018 erscheinen soll. Wenn es nach EA ginge, könnte wahrscheinlich jedes Jahr WM sein.