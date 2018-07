FIFA 19 - Neue Infos zum Karriere-Modus aufgetaucht

Mit FIFA 19 kehrt die Champions League in EAs Fußballserie zurück. Und das hat auch Auswirkungen auf den Karriere-Modus des Spiels. Wie Creative Director Matthew Prior in einem Interview mit USGamer sagte, sei der Karriere-Modus der bislang authentischste der Serie.

So gebe es ein komplett neues User-Interface, das an den Champions League-Stil angepasst seit. Außerdem würden zusätzliche Videosequenzen für die entsprechende Atmosphäre sorgen, darunter etwa eine Sequenz, in der die unterschiedlichen Gruppen für das CL-Turnier sowie die Europa League ausgelost werden.

Outfits für Trainer, Antwortmöglichkeiten für Spieler

Außerdem wurden weitere Details für den Karriere-Modus bestätigt. So lassen sich die Trainer eines Clubs nun auch mit unterschiedlichen Outfits ausstatten und bei den Pressekonferenzen nach einem Spiel gibt es nun verschiedene Antwortmöglichkeiten, die je nach Wahl Auswirkungen auf den späteren Verlauf haben können. Weitere Infos zum Karriere-Modus wird es auf der Gamescom in Köln geben.

FIFA 19 erscheint am 28. September für PS4, Xbox One, Switch und PC, einen Artikel zu den wichtigsten Gameplay-Neuerungen findet ihr hier.