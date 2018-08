EA überarbeitet in FIFA 19 den klassischen Anstoß-Modus, reichert ihn unter anderem mit umfangreicheren Statistiken und Spielmodi an, die teilweise sehr stark in die Fun-Richtung gehen.

Was steckt hinter dem neuen "No Rules"-Modus?

Keine Regeln mehr: Dazu gehört auch die neue "No Rules"-Modus, zu dem ihr über die "House Rules"-Option navigieren könnt. Wie der Name schon andeutet, werden hier etliche Regeln des Fußballspiels außer Gefecht gesetzt darunter zum Beispiel

Fouls

Abseits

Verwarnungen und rote Karten

Hier könnt ihr also nach Herzenlust die Sau rauslassen und grätschen bzw. vor dem gegnerischen Tor rumlungern, wie es euch beliebt. Die Siegbedingung ist dagegen ganz klassisch: Wer mehr Tore erzielt, gewinnt das Spiel.

Ob das in allzu großem Chaos ausartet und wie lange das Spaß macht, werden wir spätestens im Test klären. FIFA 19 erscheint für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC am 28. September 2018.

Werdet ihr den No Rules-Modus spielen?

