FIFA 19 - Usain Bolt verhandelt mit australischem Club, Auftritt im Spiel möglich

Moment mal, Usain Bolt und Fußball? Ist das nicht ein Leichtathlet? So was in der Richtung dürfte sicher der ein oder andere von euch gedacht haben, als er die Überschrift gelesen hat. Und sicherlich habt ihr recht. Denn Usain Bolt kennt man vor allem als pfeilschnellen Sprinter, mehrfachen olympischen Goldmedaillien-Gewinner und einen der erfolgreichsten Leichtathleten aller Zeiten.

Allerdings hat Usain Bolt seine Laufschuhe mittlerweile an den Nagel gehängt und zudem aus seiner Liebe zum Fußball nie einen Hehl gemacht. Er trainierte schon bei diversen Clubs mit, in Deutschland unter anderem bei Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Und jetzt will er seine Karriere offensichtlich hauptberuflich als Fußballer fortsetzen. Der australische Club Central Coast Mariners hat bekannt gegeben, in Verhandlungen über eine Verpflichtung mit dem Jamaikaner zu stehen.

FIFA 19 angekündigt

Erstmals seit vielen Jahren wieder mit Champions League-Lizenz

Sollte der Verein Bolt wirklich unter Vertrag nehmen, werden wir ihn höchstwahrscheinlich in naher Zukunft virtuell in FIFA 19 über den Platz laufen sehen. Denn dank Lizenz der Central Coast Mariners, darf EA Logo Trikots und Spieler des Clubs detailgetreu im Spiel darstellen. Und wenn der ehemalige Sprinter nicht direkt zum Release in FIFA 19 vertreten sein sollte, dann dürfte er spätestens mit einem der ersten Updates nachgereicht werden. Wir sind auf den Geschwindigkeitswert gespannt und tippen auf mindestens 99.

FIFA 19 erscheint am 28. September 2018 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3, Xbox 360 und PC.