FIFA 21: Neuer Cover-Star ist eine kleine Überraschung

EA Sports hat soeben via Pressemitteilung den Cover-Star von FIFA 21 bekanntgegeben. Nachdem im letzten Jahr Real Madrids Eden Hazard die Ehre gebührte, ist in diesem Jahr der Franzose Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain an der Reihe. Der 21-Jährige Stürmer erhält daher ein wenig überraschend den Vorzug vor Weltfußballer Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder gar einem Neymar.

Hier ein erster Blick auf Mbappe als Cover-Star der kommenden Fußball-Simulation. Sollten wir die offiziellen Boxarts für die Konsolen-Versionen von Sony, Microsoft und Nintendo erhalten, werden wir die News entsprechend aktualisieren.

Das sagt Mbappe zu seiner Wahl

Mbappe gilt als einer der besten, wenn nicht als der beste Shooting-Star der vergangenen Jahre. Als Weltmeister mit der französischen Nationalmannschaft und Spieler des Jahres der League 1, konnte der Stürmer bereits in jungen Jahren große Erfolge feiern. Das sagt Mbappe selbst zu seiner Wahl:

"Auf dem Cover von EA SPORTS FIFA zu sein, ist ein wahrgewordener Traum. Von meiner Zeit bei Bondy über Clairefontaine bis hin zur Weltmeisterschaft ist dies ein weiterer großer Meilenstein. Ich spiele dieses Spiel seit meiner Kindheit und fühle mich geehrt, eine ganz neue Generation von Fußballern zu repräsentieren und in der gleichen Gruppe zu sein wie viele andere herausragende Fußballer, mit denen ich diese Ehre nun teile."

Es scheint nach eigener Aussage als wirklich jemanden getroffen zu haben, der sich über seine Wahl freut. Und das Mbappe großer FIFA-Fan ist, ist seit langer Zeit bekannt.



Hättet ihr mit Mbappe auf dem Cover von FIFA 21 gerechnet?