FIFA 21 hat Probleme beim Upgrade auf Xbox Series X, das meint EA

Derzeit gibt es einige Berichte von Spieler*innen, die ihre Xbox-One-Version von FIFA 21 nicht auf die Xbox Series X/S upgraden können. Diese Kund*innen erhalten die Meldung, dass sie sich die Free Trial holen oder sich die neue Edition kaufen können. Ein kostenloses Upgrade scheint nicht möglich zu sein. Dies betrifft den Berichten zufolge hauptsächlich die digital gekaufte Fassung von FIFA 21, wenn offenbar nicht alle.

GamePro-Leser Deniz schrieb uns:

"Aktuell können viele Spieler, die im Handel Fifa 21 digital erworben haben, zumindest auf der Xbox nicht auf die Next-Gen-Version upgraden. Die Info taucht nur in den offiziellen Foren auf. "

KingBlume meint im Forum von EA:

"Upgrade auf die Series-X-Version ist nicht möglich. Kann nur über EA Play eine Testversion runterladen. Würde gerne meine versprochene Series-X-Vollversion runterladen können. "

8hknxlwtqlq9 schreibt:

"Ich besitze bereits seit einet Weile die digitale Xbox-One-Standard Version. Die Series-X-Version lässt sich nicht downloaden. Im Store ist nur vermerkt : "Nicht separat erhältlich.""

Es scheint an den Versionen zu liegen: Im Forum von EA wird also schon über dieses Problem diskutiert. Dort posten die Spieler*innen auch Antworten, die sie vom Support erhalten haben. Das Problem scheint auf Unstimmigkeiten zwischen den regionalen Versionen von FIFA 21 zurückzuführen zu sein. So meinte der Support beispielsweise:

"Die meisten, wenn nicht sogar alle Probleme der regionalen Disk-Upgrade-Unstimmigkeiten sind zu diesem Zeitpunkt gelöst. An allen verbleibenden regionalen Unstimmigkeits-Problemen wird weiter gearbeitet, bis sie behoben sind. Wir entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten."

Der Support von EA kann vielleicht helfen

Vielleicht bekommt ihr einen Key: Weiterhin berichten Spieler, dass sich alle, die dieses Upgrade-Problem haben, mit dem Support von EA in Verbindung setzen sollen. Einige FIFA-Spieler*innen haben nämlich die Antwort erhalten, dass sie einen Code zugeschickt bekommen, über den sie dann die Version für Xbox Series X/S erhalten.

Es scheint sich also um ein Problem bei EA zu handeln und es wird an einer Lösung gearbeitet. Ihr braucht nun einfach etwas Geduld oder ihr setzt euch mit dem Support in Verbindung und hofft darauf, dass ihr einen Key für die Next-Gen-Version von FIFA 21 bekommt.

Hier lest ihr unseren Test zu FIFA 21:

Konntet ihr eure Xbox-One-Version von FIFA 21 auf Xbox Series X/S upgraden? Oder habt ihr dasselbe Problem wie manch anderer User?