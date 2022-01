FIFA 22 gibt das Team of the Year bekannt und ein Bundesliga-Spieler ist dabei

Pünktlich zum Jahresbeginn hat EA Sports das Team of the Year (TOTY) für FIFA 22 bekannt gegeben. Insgesamt standen 80 nominierte Spieler zur Wahl, aus denen FIFA-Fans dann Anfang Januar abstimmen konnten. Herausgekommen ist wenig überraschend hochkarätige Elf, die sich aus Spielern von Paris St. Germain, Manchester City, FC Chelsea und Bayern München zusammensetzt.

Das ist das TOTY von FIFA 22

Gianluigi Donnarumma (Paris St. Germain)

Joao Cancelo (Manchester City)

Rúben Dias (Manchester City)

Marquinhos (Paris St. Germain)

Achraf Hakimi (Paris St. Germain)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Jorginho (FC Chelsea)

N'Golo Kanté (FC Chelsea)

Kylian Mbappé (Paris St. Germain)

Robert Lewandowski (Bayern München)

Lionel Messi (Paris St. Germain)

Aus der Bundesliga ist also immerhin ein Spieler dabei, nämlich Robert Lewandowski, der im letzten Jahr enorme Leistungen zeigte und unter anderem mit 41 Treffern in einer Saison einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellte.

Items schon bald erhältlich: Die zugehörigen Spieler-Items will EA Sports ab der kommenden Woche im Ultimate Team-Modus verfügbar machen und startet am Freitag (21. Januar) mit den Stürmern.

FIFA 22 erschien im Oktober 2021 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC und die Switch. Zu den Neuerungen der 22er-Auflage zählen unter anderem die Hypermotion-Technologie für Animationen sowie ein überarbeitetes Progression System in Division Rivals im Ultimate Team-Modus. Mehr zum Spiel lest ihr in unserem Test zu FIFA 22.

Was haltet ihr von der TOTY-11?