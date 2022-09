FIFA 23: So übertragt ihr eure FIFA Coins ins neue Spiel

In wenigen Tagen könnt ihr in FIFA 23 wieder den Ball über den virtuellen Rasen schieben, bis er glüht. Um euch den Einstieg in den Ultimate Team Modus etwas zu erleichtern, könnt ihr jetzt eure FIFA Points von FIFA 22 erstmals in den neuen Teil übertragen.

Was ihr dafür tun müsst

Um eure FIFA Points zu übertragen, müsst ihr euch einfach an eurer Konsole oder eurem PC bei Ultimate Team in FIFA 23 einloggen. Sobald ihr bei der Auswahl eures Starter-Packs gelandet seid, öffnet sich ein Fenster, in dem ihr gefragt werdet, ob ihr eure FIFA Points aus dem vorherigen Teil übernehmen wollt. Bestätigt das und schwupp, könnt ihr die Währung im Shop von FIFA 23 nutzen.

WICHTIG: Das Fenster erscheint nur bei eurem ersten FUT Login, lehnt ihr die Übertragung dort ab, könnt ihr die Points im Nachhinein nicht mehr transferieren und sie bleiben im Vorgänger zurück. Über die FUT Web bzw. Companion App klappt der Transfer nicht, dort seht ihr eure Points erst, wenn ihr sie auf eurem Spielgerät transferiert habt. Danach könnt ihr sie aber, wie gewohnt, auch in der App nutzen.

Was gibt es noch zu beachten?

Wenn ihr eure FIFA Points übertragen wollt, müsst ihr Folgendes noch berücksichtigen:

Die Punkte sind nur auf der gleichen Plattformgruppe übertragbar, eine Übertragung von einer Xbox Series X/S auf eine Playstation 5 ist also beispielsweise nicht möglich.

Der Transfer ist unwiderruflich, wenn ihr also einmal eure Points übertragen habt, könnt ihr sie nicht zurück in FIFA 22 holen.

Ihr könnt die Points bereits in die EA Play Testversion von FIFA 23 transferieren. Kauft ihr dann aber nicht die Vollversion, bekommt ihr die Punkte auch im Vorgänger nicht zurück.

Die FIFA Points sind das Einzige, das ihr übertragen könnt. Eure FUT Coins und Items könnt ihr also nicht mitnehmen.

Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr loslegen

Mit der Ultimate Edition könnt ihr das neue FIFA bereits ab dem 27. September spielen und direkt auch eure übrigen FIFA Points übertragen. Bei der Testversion von EA Play, die jetzt schon gestartet ist, könnt ihr allerdings erst einmal nur 10 Stunden frische Stadionluft schnuppern. Wenn ihr euch im Anschluss die Vollversion auf derselben Plattform kauft, könnt ihr euren Spielstand natürlich weiterverwenden.

Für alle anderen Spieler*innen erscheint der neue Teil der Fußballsimulation dann regulär am 30. September für die Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC. Für die Nintendo Switch erscheint dagegen, wie in den letzten Jahren, wieder nur eine Legacy Edition, in der es keinerlei Gameplay-Neuerungen gibt, lediglich Kader und Trikots werden hier aktualisiert.

Noch ein kleiner Tipp: Bis zum 30. September 16 Uhr könnt ihr euch ein EA Play-Monatsabo für nur 99 Cent statt 3,99 Euro sichern und den neuen FIFA Teil und viele weitere Spiele entdecken. Hier findet ihr die alle Infos dazu.

