FIFA 23 hat den Fußball-Weltmeister 2022 der Männer bereits vorausgesagt

Wenn es nach FIFA 23 und EA geht, steht der Gewinner der Fußball-WM 2022 schon längst fest. Wie bei den letzten Turnieren der Männer auch, wurden sämtliche Partien des Wettbewerbs nämlich schon innerhalb des Fußballspiels simuliert – und dementsprechend wissen wir vielleicht auch schon, wer die Weltmeisterschaft außerhalb von FIFA 23 gewinnt.

Darum geht's: Fußball! Vielleicht habt ihr davon schon einmal gehört? 22 Menschen spielen bei dieser Sportart mit einem Ball auf zwei gegenüberliegende Tore. Dieses Jahr findet die Weltmeisterschaft der Herren in Katar statt.

Disclaimer zu FIFA-WM in Katar: An dieser Stelle möchten wir auf die schwierigen Umstände aufmerksam machen, die nicht nur zur Vergabe der Fußball-WM 2022 nach Katar geführt haben, sondern auch die Organisation, Vorbereitung und Austragung des Turniers begleiten. Für mehr Informationen empfehlen wir euch die ZDF-Reportage “Geheimsache Katar“, in der Sportjournalist Jochen Breyer und Autorin Julia Friedrichs vor Ort wichtigen Fragen rund um die Weltmeisterschaft nachgehen.