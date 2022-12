FIFA 23 hat den WM 2022-Sieger bereits vor Wochen richtig vorausgesagt

EA hat bereits im Vorfeld der WM 2022 in Katar alle Partien des Turniers innerhalb von FIFA 23 simuliert und damit einen digitalen Weltmeister bestimmt. Argentinien lautete die Prognose des Spiels im Anfang November diesen Jahres – und FIFA 23 hat damit zum vierten Mal in Folge richtig gelegen.

Disclaimer zu FIFA-WM in Katar: An dieser Stelle möchten wir auf die schwierigen Umstände aufmerksam machen, die nicht nur zur Vergabe der Fußball-WM 2022 nach Katar geführt haben, sondern auch die Organisation, Vorbereitung und Austragung des Turniers begleiten. Für mehr Informationen empfehlen wir euch die ZDF-Reportage “Geheimsache Katar“, in der Sportjournalist Jochen Breyer und Autorin Julia Friedrichs vor Ort wichtigen Fragen rund um die Weltmeisterschaft nachgehen.