FIFA - Ist jetzt die meistverkaufte Sportspiel-Serie aller Zeiten

Dass die FIFA-Serie von EA eine erfolgreiche Sportspiel-Serie ist, dürfte vielen von euch bekannt sein, schließlich verkaufen sich die Fußballspiele in jedem Jahr blendend.

Jetzt hat die Serie aber gleich zwei neue Bestmarken gesetzt. Denn laut einem Report des GamesIndustry International ist der (noch) aktuelle Teil FIFA 18 mittlerweile der bestverkaufte Titel der Serie. Insgesamt 24 Millionen Exemplare wurden seit dem Release 2017 verkauft.

Doch nicht nur das. Insgesamt kommt die FIFA-Serie auf über 260 Millionen verkaufte Exemplare und ist damit - zumindest laut den Zahlen, die GamesIndustry International vorliegen - die bestverkaufte Sportspiel-Serie aller Zeiten.

Mobile-Ableger ebenfalls erfolgreich, FIFA 19-Release steht an

Auch der Mobile-Ableger FIFA Mobile (193 Millionen Mal installiert) und das lediglich in Asien erhältliche FIFA Online 3 laufen blendend, EAs Fußballserie geht es also so gut wie nie zuvor.

Nun gilt es abzuwarten, ob FIFA 19 an diese Erfolgsgeschichte anknüpfen kann. Das Spiel erscheint am 28. September für PS4, Xbox One, Switch und den PC und wartet unter anderem nach etlichen Jahren wieder mit der Champions League-Lizenz auf.

Eine Demo von FIFA 19 wird knapp zwei Wochen vorher, am 13. September, veröffentlicht, welche Teams und Stadien darin spielbar sind, ist aber noch nicht bekannt.

