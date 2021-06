FIFA Ultimate Team: Lootboxen verraten jetzt ihre Inhalte, aber es gibt einen Haken

FIFA Ultimate Team funktioniert vor allem über das Kaufen von Kartenpacks, die im Grunde genommen Lootboxen sind. Das heißt, ihr kauft ein Paket, wisst aber nicht, welche Karten drin sind, oder zumindest war das bisher so. Jetzt führt EA aber eine entscheidende Neuerung ein, wohl um Glücksspielvorwürfen zu begegnen und sie zu entkräften. Ihr könnt euch jetzt nämlich anzeigen lassen, was für Karten in dem Paket drin sind, das gerade angeboten wird, bevor ihr es kauft. Gefällt euch der Inhalt, kauft ihr das Pack wie gewohnt, falls nicht, müsst ihr allerdings 24 Stunden warten, bis eine neue Lootbox angeboten wird.

FIFA Ultimate Team wird endlich fairer, was die Lootboxen angeht

Darum geht's: Lootboxen sind nicht nur Fans seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge. Auch die Behörden vieler Länder gehen dagegen vor. Teilweise wurden sie als illegales Glücksspiel eingestuft, weshalb sie nicht überall erhältlich sind. Nun ändert EA endlich selbst etwas an dem Lootbox-System der Kartenpacks in FIFA Ultimate Team.

Vorher sehen, was drin ist: Wer im FIFA Ultimate Team-Shop von FIFA 21 ein Kartenpack kaufen will, wird eine interessante Veränderung bemerken. Alle Packs sind jetzt Vorschau-Packs, das heißt, sie haben jetzt ein Augen-Symbol und ihr könnt euch nun auf Knopfdruck anzeigen lassen, welche Karten in dem Paket sind. Eine Änderung, auf die viele Fans lange sehnsüchtig gewartet haben dürften.

Was ist der Haken? Wenn euch nicht gefällt, was in dem Kartenpaket ist, müsst ihr es zwar nicht kaufen, ihr könnt aber auch nicht direkt ins nächste Pack desselben Typs reinschauen. Stattdessen gibt es jetzt eine Wartezeit von 24 Stunden, bis ihr eine neue Lootbox mit anderen Inhalten angeboten bekommt, die ihr vorab anschauen könnt. Außerdem zeigt die Vorschau leider nicht an, welche Karten ihr schon habt und welche Duplikate wären.

Kauft ihr das Paket, könnt ihr aber gleich das nächste öffnen. Wer also möglichst schnell möglichst viele Kartenpacks durchschauen will, wird wohl weiterhin haufenweise Packs kaufen und dafür Unsummen an Geld ausgeben. Aber wer nach bestimmten Karten sucht und Zeit sowie Geduld mitbringt, dürfte sich extrem über die neuen Möglichkeiten und sehr viel eingespartes Geld freuen.

Es gibt Ausnahmen

Bei den Promopacks, die sowieso schon zeitlich begrenzt sind, passt sich das Zeitlimit an. Läuft das Paket in kürzerer Zeit als die 24 Stunden ab, entfällt die längere Wartezeit und die Zeitspanne des Promopacks gilt. Bei Packs aus anderen Quellen sieht das ganz anders aus, wie EA auf der offiziellen Seite schreibt:

"Packs, die nicht direkt aus dem FUT-Store bezogen werden, wie z.B. Belohnungen aus Division Rivals oder die durch bestimmte Ziele und SBCs verdient werden, sind keine Vorschau-Packs und funktionieren weiterhin wie bisher."

Bleibt das so? Aktuell gibt es zum sogenannten Festival of FUTball ausschließlich diese Vorschau-Packs. Ihr könnt gar kein Pack kaufen, ohne vorher gesehen zu haben, was drin ist. Nach dem Ende des Festivals Mitte Juli sollen laut der EA-Seite aber auch wieder "andere Pack-Typen zurückkehren". Das klingt nicht eindeutig, aber so, als würde es sich bei den Previews nur um eine zeitlich begrenzte Aktion handeln.

Wie findet ihr die Änderung? Wollt ihr, dass das so bleibt oder wie wäre es eurer Meinung nach noch besser?