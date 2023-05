Filme für 0,99€: Jetzt Blockbuster aus 2023 günstig bei Amazon Prime Video leihen

Bei Amazon Prime Video können Mitglieder bis Sonntag wieder günstig aktuelle Filme leihen.

Falls ihr Amazon Prime abonniert habt, könnt ihr jetzt bei Prime Video wieder Filme für nur 99 Cent ausleihen. Diesmal stehen 32 Titel zur Auswahl, von denen mehr als die Hälfte brandneue Filme aus 2023 sind. Der Rest stammt aus den Jahren 2021 und 2022. Die Aktion läuft nur noch bis zum 21. Mai, also bis Sonntag. Die Übersicht über die Filme findet ihr hier:

Die Highlights der Aktion bei Prime Video

Unter den Highlights ist diesmal der Anfang des Jahres erschienene Western The Old Way, in dem Nicolas Cage die Rolle des Revolverhelden Colton Briggs spielt. Dieser befindet sich eigentlich schon im Ruhestand, wird aber von seiner blutigen Vergangenheit eingeholt.

Für Horrorfans dürfte der interessanteste Film hingegen Terrifier 2 sein. Falls ihr den ersten Teil bislang verpasst habt, könnt ihr diesen gerade übrigens ebenfalls für 0,99€ ausleihen. Hier eine Auswahl aus den Angeboten:

Wenn ihr bei Amazon Prime Video einen Film ausleiht, bekommt ihr 30 Tage Zeit, um ihn euch anzusehen. Sobald ihr die Wiedergabe einmal gestartet habt, bleiben euch allerdings nur noch 48 Stunden.

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr noch kein Prime-Abo habt, aber trotzdem günstig Filme leihen wollt, könnt ihr ein kostenloses, 30-tägiges Testabo abschließen. Durch dieses bekommt ihr auch noch viele weitere Vorteile wie Zugriff auf tausende Filme und Serien, kostenlose PC-Spiele über Prime Gaming sowie über den neuen Streaming-Dienst Amazon Luna, kostenlose eBooks und gratis Premium-Versand. Mehr erfahrt ihr hier:

Denkt aber daran, dass sich das Testabo nach Ablauf der 30 Tage automatisch zum Normalpreis von 8,99€ verlängert, falls ihr nicht vorher kündigt.