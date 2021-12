Final Fantasy 14 tauscht hässliche Weintrauben aus und alle sind traurig

Final Fantasy 14: Endwalker mag eine der besten MMO-Storys aller Zeiten erzählen, doch die Community feiert momentan vor allem eckige, polygonarme Weintrauben. Die Früchte wurden aus Versehen mit dem großen Update 6.0 ins Spiel gebracht und ziehen seitdem viele Schaulustige an, die großen Gefallen am lila Obst gefunden haben.



Die schlechte Nachricht: Square Enix hat bereits Patch 6.01 veröffentlicht, der viele der so besonderen Trauben aus dem Spiel entfernt, was Fans doch sehr traurig zurücklässt. Warum, wieso und weshalb, dazu jetzt mehr.

Das hat es mit den eckigen Trauben in Final Fantasy 14 auf sich

Die angesprochenen Trauben sind unter anderem in dem neuen Areal Labyrinthos zu finden, auf das ihr im Laufe der Story von Endwalker stoßt. Square wollte hier laut PCGamer Systemspeicher sparen und ließ deshalb vermutlich eine KI die Polygon-Zahl einiger Objekte verringern. Bei den Früchten ging das aber offenbar zu weit, denn die sahen zeitweise aus wie eckige Eistüten, auf die eine Trauben-Textur geklebt wurde.

Wie die Trauben aussahen, seht ihr hier:

Fans lieben die Früchte: Anstatt Square für das misslungene Modell anzuprangern, begann die Community schnell, die falschen Früchte anzuhimmeln. In den Sozialen Medien finden sich dutzende Oden an die Trauben in Form von Texten, Bildern und sogar einer Bastelanleitung. Das Ganze erinnert ein wenig an die berüchtigte Tür aus Final Fantasy 7 Remake.

Neuer Patch macht die Trauben schön – teilweise

Jetzt wurden die Weintrauben also durch ein Modell mit mehr Polygonen ausgetauscht. Das freut die Fans aber in keinster Weise. Auf Twitter und Reddit überschlagen sich tränenreiche, im Kern aber humorvoll gemeinte Beiträge über den Verlust:

Noch ist nicht alles verloren: Wer die Träubchen nicht gehen lassen kann, muss nicht verzagen. Wie einige User bezeugen, finden sich zum Beispiel in Wineport noch die alten Versionen, mit allen ihren Ecken und Kanten. Aber beeilt euch, denn bis der nächste Patch erscheint, ist es nur eine Frage der Zeit.

Und egal welche Gefahren nach Endwalker noch auf Hydaelyn zukommen, nach dem Trauben-Drama kann die Bevölkerung wohl nichts mehr schockieren.

Endwalker ist überlaufen

Wenn ihr noch in diesem Jahr die Endwalker-Erweiterung von Final Fantasy 14 spielen wollt, könnte das schwierig werden. Der Run auf das Spiel hat bei Square zu massiven Problemen mit den Servern geführt. Offenbar hat der Publisher selbst nicht mit dem großen Erfolg gerechnet. Die Situation ist sogar so prekär, dass der Verkauf des Rollenspiels vorerst eingestellt wurde. Bis die Dinge wieder in kontrollierten Bahnen laufen, wird es wohl noch bis ins kommende Jahr dauern.