PS Plus schenkt euch neues Gameplay-Goodie im Mai 2023 und es ist ... äh: ungewöhnlich

Mit so einem Goodie haben wir nicht gerechnet.

PS Plus hat die Spendierhosen an: Ab sofort gibt es ein nützliches Goodie im PS Store, das sich Besitzer*innen eines PS Plus-Abos kostenlos sichern können. Dabei ist es egal, ob ihr PS Plus Essential, Extra oder Premium besitzt.

Bei dem Geschenk handelt es sich kurioserweise nicht um ein Spiel, Ingame-Items oder Kostüme, sondern um eine nützliche Funktion, die ihr in einem bestimmten Spiel anwenden könnt.

Für welches Spiel ist das Gratis-Goodie? All diejenigen, die ein aktives Abo bei der PS4- oder PS5-Version von Final Fantasy 14 besitzen, dürfen sich über das kostenlose Geschenk freuen.

Gratis-Geschenk im PS Plus-Abo: Dieses Goodie könnt ihr euch sichern

Was ist das Geschenk? Bei dem Goodie handelt es sich um einen weiteren Ätheryten, den ihr als kostenlosen Favoriten setzen könnt. Die Ätheryten dienen in Final Fantasy 14 als Schnellreisesystem und sind an den wichtigsten Orten in der Welt aufgestellt.

Allerdings kostet die Schnellreise je nach Ort unterschiedlich viel Ingame-Währung. Deshalb können Spieler*innen einen bestimmten Ort als Favoriten auswählen, zu dem sie jederzeit kostenlos teleportieren können. Der Ort kann beliebig gewechselt werden, wenn ihr euch in der entsprechenden Stadt befindet.

Außerdem ist diese besondere Schnellreisefunktion mit einem Timer versehen. Deshalb ist der zusätzliche Ätheryt aus zwei Gründen praktisch:

Ihr müsst die Zeit bis zum nächsten kostenlosen Teleport nicht aussitzen

Ihr spart Ingame-Währung

Solltet ihr also ein aktives FF14-Abo besitzen, solltet ihr das Gratis-Goodie unbedingt abholen. Alle anderen können sich den kostenlosen Ätheryten trotzdem sichern, denn immerhin gibt es den Ätheryten nur für eine bestimmte Zeit.

Wie lange gilt die Aktion? Ihr müsst schnell sein, denn den Gratis-Ätheryten gibt es nur noch bis zum 1. Juni 2023.

So steht es gerade um Final Fantasy 14

Mit der Endwalker-Erweiterung hat das MMORPG ein großes Kapitel der Story abgeschlossen. Momentan befindet sich das Spiel in einer Zwischenphase, in der verschiedene Patches mit neuen Inhalten nachgereicht werden. In einem dieser Updates gab es beispielsweise das Inselparadies, auf dem ihr Farming wie in Stardew Valley betreiben könnt.

Seit gestern ist der neuste Patch 6.4 draußen. Er bringt neue Aufträge des Hauptszenarios, den Raid Pandaemonium – Anabaseios, den Dungeon Ätherborn, die Prüfung Prophetie – Golbez, neue Inhalte für den Job des Blaumagiers und vieles mehr.

Auch für das Inselparadies gab es mit dem letzten Patch frische Inhalte. Ab sofort können Spieler*innen ein neues Areal erkunden, das mit Möbeln verschönert werden kann.

Was für ein Gratis-Goodie würdet ihr euch wünschen?