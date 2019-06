Mit Final Fantasy 7 Remake erwartet uns eine komplette Neuauflage des JRPG-Klassikers aus dem Jahr 1997. Die (zunächst) für PS4 erscheinende Version bringt nicht nur ein von Grund auf überarbeitetes Action-Kampfsystem mit sich, sondern hüllt sich - natürlich - in ein modernes Grafikgewand mit neuen Charaktermodellen.

Bislang durften wir die modernisierten Figuren größtenteils nur in Gameplay-Trailern bewundern. Nun sind aber hochauflösende Bilder einzelner Helden aufgetaucht (via Reddit), die uns noch einmal ganz genau zeigen, wie schön Cloud, Tifa und Co. im Remake sind.

Hochauflösende Bilder der Helden von Final Fantasy 7 Remake

Twitter-User Nibel hat von den vier Charakteren nochmals Einzelbilder parat:

High resolution Final Fantasy VII Remake character renders #E32019 pic.twitter.com/dMAFhb8OSQ — Nibel (@Nibellion) June 11, 2019

Natürlich sind das noch längst nicht alle Helden aus Final Fantasy 7. So sind wir weiterhin gespannt darauf, wie wohl Vincent Valentine, Red XIII, Yuffie Kisaragi, Cait Sith und Cid Highwind im Remake aussehen werden.

Die erste Episode von Final Fantasy 7 Remake erscheint am 3. März 2020 für die PS4. Wie viele Episoden es letztendlich von der Neuauflage geben wird, weiß Square Enix selbst noch nicht genau.

Haben sich die Macher zu viel vorgenommen? Square Enix wirkt mit FF7 überfordert, meint Kollege Hannes in seiner Kolumne.

Gefällt euch das Design der Figuren?