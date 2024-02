Final Fantasy 7: Rebirth-Demo geleakt: Release und Inhalte bereits bekannt

Auch Final Fantasy 7: Rebirth bekommt vor Release eine PS5-Demo.

Bereits Final Fantasy 7: Remake konnten wir 2020 noch vor Release anspielen und jetzt sieht es ganz danach aus, dass auch Final Fantasy 7: Rebirth vor Veröffentlichung am 29. Februar eine PS5-Demo erhält. So wurde jetzt im Vorfeld der morgigen State of Play ein Trailer im PlayStation Network geleakt, der bereits den zeitnahen Release und auch die Inhalte der Anspielversion verrät.

Wann erscheint die Demo? Aller Voraussicht nach im direkten Anschluss an die State of Play am 07. Februar, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Die Inhalte der Demo zu Final Fantasy 7: Rebirth

Laut vorab geleaktem Trailer, ist die Nibelheim-Episode spielbar, in der wir in die Rolle von Cloud und/oder Sepiroth schlüpfen.

Den von X-Insider Wario64 geteilten Trailer könnt ihr euch hier im Post anschauen:

Dem Trailer nach zu urteilen, scheint uns die Demo einen guten Überblick über Rebirth zu geben und wir können sowohl die offene Spielwelt samt einem kleinen Chocobo-Stop erkunden und bekommen es wie zuvor in der Demo zu Final Fantasy 7: Remake auch mit einem frühen Boss zu tun.

Wie lange dauert die Demo? Hier können wir uns bislang nur an der Demo zum Vorgänger orientieren. Um den Überfall auf den Mako-Rekator 1 abzuschließen und den Skorpion-Roboter zu besiegen, dauerte es ca. 45 Minuten.

Weitere Infos zur morgigen State of Play

Die State of Play zu Final Fantasy 7: Rebirth könnt ihr euch heute Nacht um 0:30 Uhr entweder auf YouTube oder auf Twitch anschauen.

Wie lange die Show geht und welche Inhalte dediziert zu sehen sind, ist derweil noch nicht bekannt. Weitere PS5-Spiele abseits Rebirth solltet ihr jedoch nach der großen State of Play im Januar nicht erwarten.

Werdet ihr die Demo zu Final Fantasy 7: Rebirth spielen oder wartet ihr bereits sehnlichst auf den Release am 29. Februar?