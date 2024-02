Final Fantasy 7 Rebirth: Preload-Termin bekannt - und der Download ist noch riesiger als beim Vorgänger

Wer Final Fantasy 7 Rebirth spielen will, braucht ordentlich Platz auf der PS5.

Ab dem 29. Februar können wir in Final Fantasy 7: Rebirth die Stadt Midgar hinter uns lassen und mit Cloud und Co. das weitläufige Umland bereisen. Die große Spielwelt und der Umfang des Rollenspiels haben aber auch ihren Preis.

Wir brauchen auf der PlayStation 5 nämlich verdammt viel Speicherplatz, um das Spiel zu installieren. Ein Preload ist dieses Mal demnach mehr denn je zu empfehlen, damit man am Release-Tag zügig losspielen kann.

Ab wann ist der Preload verfügbar? 27. Januar 2024 um Mitternacht - ob das aber auch für die deutsche Zeitzone gilt, ist noch unklar

27. Januar 2024 um Mitternacht - ob das aber auch für die deutsche Zeitzone gilt, ist noch unklar Welche Version? 1.001.000

1.001.000 Wie groß ist der Preload? 145,25 GB

Die Daten stammen wie so oft vom vertrauenswürdigen X-User PlayStation Game Size, der seine Daten aus der PlayStation-Datenbank zieht.

Um Final Fantasy 7: Rebirth ohne Probleme herunterladen zu können, solltet ihr noch ein paar GB oben draufrechnen. Wie viel Speicherplatz das Spiel dann letztendlich im installierten Zustand samt ersten Patches frisst, wird sich hingegen noch zeigen müssen.

Nicht nur der Preload ist eine gute Vorbereitung auf den Start von FF 7 Rebirth. Wollt ihr euch die Story vom Vorgänger FF 7 Remake noch einmal ins Gedächtnis rufen, haben wir hier das passende (logischerweise nicht spoilerfreie) Video für euch:

3:02 Final Fantasy 7: Der Story-Recap bereitet euch auf den Release von Rebirth vor

Final Fantasy 7: Rebirth übertrifft die großen Speicherfresser

Dass Final Fantasy 7: Rebirth kein kleines Spiel wird, kommt nicht wirklich überraschend. Immerhin hat bereits der Vorgänger gut 100 GB für den Preload veranschlagt. Dass wir nun aber auf fast 150 GB kommen, ist noch einmal eine ordentliche Steigerung von 50 Prozent.

Eigentlich hatten wir mit der neuen Konsolengeneration gehofft, dass der Speicherplatz nicht so stark ausgereizt wird, vor allem da die normale PS5 und die Slim-Version mit 667 bzw. 830 GB nutzbaren Speicherplatz nicht gerade protzt.

Die gesteigerte Grafikqualität und riesigen Welten müssen aber auch irgendwie Platz auf der Festplatte finden. So lag der Preload für Marvel’s Spider-Man 2 bei 89 GB, während CoD Modern Warfare 3 wie für die Shooter-Reihe üblich mit 126 GB sehr viel Platz einnimmt.

Wollt ihr vor dem Release noch mehr Informationen zum zweiten Teil der Remake-Reihe, haben wir gute Nachrichten für euch: Sony veranstaltet am 6. Februar eine State of Play, in der es ausschließlich um Fanal Fantasy 7: Rebirth geht.

Was sagt ihr zu dem riesigen Preload? Welche Spiele müsst ihr schweren Herzens dafür von der PS5 werfen?