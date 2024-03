Final Fantasy 7 Rebirth: Ende erklärt - das bedeutet es für Aerith und die Story im nächsten Teil

Ist Aerith tot? Lebt Zack Fair? Das Finale von FF7: Rebirth lässt uns mit Fragen zurück, die wir hier beantworten wollen.

Schon das komplizierte Ende von FF7 Remake sorgte unter Fans für jede Menge Gesprächsstoff. Da ist es kaum verwunderlich, dass es in Final Fantasy 7: Rebirth ähnlich komplex zur Sache geht und der ein oder andere nach dem Ende reichlich verwirrt sein dürfte. Wir dröseln euch das Ende auf und erklären, was es für die Zukunft der Reihe bedeuten könnte.

Achtung, SPOILER! Wir gehen hier explizit auf Inhalte am Ende der Story von FF7: Rebirth ein, entsprechend erwarten euch hier massenweise Spoiler, wenn ihr das Spiel noch nicht beendet habt.

Final Fantasy 7 Rebirth: Ist Aerith tot?

Die wohl wichtigste Frage, die sich viele Fans stellen dürften, ist die nach Aeriths Schicksal. Allerdings ist sie gar nicht so leicht zu beantworten. Das liegt vor allem daran, dass Remake und Rebirth in einer Art Multiversum spielen, in dem mehrere Zeitlinien parallel existieren.

Wollt ihr aber eine möglichst simple Antwort auf die Frage nach Aeriths Schicksal: Ja, unsere Aerith stirbt am Ende von Rebirth. Das "unsere" ist hier relevant, weil es andere Zeitlinien gibt, in denen Aerith überlebt.

Aber fangen wir einmal von vorne an.

Ein Großteil der Story von FF7 Rebirth hält sich nah am Original. Die Gruppe um Cloud erfährt, dass Sephiroth die Schwarze Materia sucht, um das Leben in allen Realitäten mit dem Zauber Meteor zu vernichten und über "die Unendlichkeit" zu herrschen.

Aerith ist die einzige Person, die ihn aufhalten kann, da sie ihre weiße Materia nutzen kann, um damit für den Zauber Heilig zu beten – Heilig ist nämlich in der Lage, den Planeten vor Meteor zu schützen. Allerdings hat die weiße Materia unserer Aerith durch die wiederholten Zusammenstöße mit den Moiren ihre Kraft verloren und ist jetzt nur noch eine durchsichtige Kugel.

Mehr FF7: Rebirth gibt's im Talk-Video:

57:33 Das nächste Rollenspiel-Highlight 2024 | Final Fantasy 7 Rebirth

Nachdem Cloud und Co. sich die schwarze Materia – die zwar eine Fälschung aber der Schlüssel zur "echten" schwarzen Materia ist – im Tempel des Alten Volkes schnappen und von Sephiroth konfrontiert werden, landet Cloud allerdings in einer der parallelen Zeitlinien.

Das erkennen wir daran, dass er sich plötzlich wieder in Midgar befindet und der Himmel von einem Riss durchzogen ist.

Das FF7-Multiversum kommt ins Spiel

Hierbei handelt es sich auch um eine der Realitäten, in der Zack Fair am Leben ist: Nämlich die, in der er sich nicht entscheiden kann, ob er Biggs retten oder Hojo konfrontieren soll. Zack trifft hier auf Sephiroth und wird von den schwarzen Moiren scheinbar in eine Zwischenwelt gezogen.

Die Aerith dieser Parallel-Welt gibt Cloud ihre weiße Materia, bevor sie ihn zurück in seine Welt stößt. Hier übergibt er unserer Aerith die neue weiße Materia, im Gegenzug überlässt sie ihm die durchsichtige Materia.

Cloud hat am Ende die durchsichtige Materia von Aerith. Ob sie noch eine Rolle in Zukunft spielen wird, können wir nur rätseln.

Cloud ist danach einige Zeit bewusstlos und Aerith macht sich alleine in die Vergessene Stadt auf, um dort für Heilig zu beten. Die Gruppe folgt ihr und Cloud greift durch Sephiroths Einfluss beinahe Aerith an, kann aber gerade noch widerstehen. In dem Moment taucht allerdings Sephiroth selbst von oben auf.

Ab hier wird es etwas kompliziert, es spalten sich nämlich zwei Zeitlinien ab, die wir im Wechsel sehen: Eine, in der Cloud Sephiroths Schwert abwehrt und Aerith rettet und eine zweite, in der Aerith stirbt. Unsere Realität ist dabei letztere – hier löst sich auch die weiße Materia aus Aeriths Haaren und versinkt im Wasser.

Es folgt der Endkampf gegen Sephiroth. Zack schafft es in dem Moment, über die Zwischenwelt zu Cloud durchzudringen, um an seiner Seite zu kämpfen. Wenig später schickt Sephiroth Zack aber zurück in seine eigene Parallelwelt, indem er die Verbindung der beiden Welten kappt. Hier bekämpft Zack eine andere Version von Sephiroth.

Nachdem Zack in der zerstörten Kirche gegen Sephiroth kämpft, wacht er danach in Aeriths intakter Kirche wieder auf.

Cloud bekommt danach noch weitere Unterstützung, nämlich in Form von Aerith. Gemeinsam besiegen sie Sephiroth, der sich zurückzieht. Ob es sich hier um die Aerith aus einer parallelen Realität oder ihre Seele handelt, ist nicht ganz klar. Dass sie sich nach dem Kampf in grünes Licht auflöst, deutet aber auf ihre Seele hin.

Die letzte Cutscene

Auch danach ist Cloud als einziger noch in der Lage, diese Aerith zu sehen und sogar mit ihr zu sprechen. Außerdem kann nur er den Riss am Himmel sehen, der darauf hindeutet, dass eine Realität bald in den Lebensstrom zurückkehrt – ein Zeichen, dass Cloud jetzt möglicherweise in Parallelwelten blicken kann.

Cloud nennt den Himmel eine Illusion. Vermutlich meint er hier, dass der Riss nicht echt sei, er könnte aber auch den normalen Himmel meinen.

Zum Schluss entdeckt Cloud noch die schwarze Materia in seiner Tasche, die er eigentlich an Sephiroth übergeben hatte und packt sie mit den Worten "Wiedervereinigung" in sein Panzerschwert. Weil die Bedeutung dieser Worte ein Spoiler für das originale Spiel ist, packen wir sie noch einmal in einen separaten Spoilerkasten.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Ohne dass Cloud davon weiß, wurden ihm von Professor Hojo vor den Ereignissen des Spiels Jenova-Zellen injiziert – genau wie den Personen in den schwarzen Kutten. Die "Reunion" oder Vereinigung, von der sie alle sprechen, bezieht sich auf die Wiedervereinigung der Jenova-Zellen. Deshalb fühlt Cloud sich auch gen Norden gezogen, wo Sephiroth wartet.

Das bedeutet das Ende für den nächsten Teil

Wie wir ganz am Ende außerdem sehen, wacht Zack in Aeriths Kirche auf und beschließt, seine Parallelwelt mit unserer zu vereinen. Das heißt nicht nur, dass es eine Realität gibt, in der Zack (und möglicherweise Aerith) am Leben sind, sondern dass die beiden auch im nächsten Teil wieder eine Rolle spielen dürften.

Es ist sogar denkbar, dass die beiden Realitäten dann ganz oder teilweise miteinander verschmelzen – das gibt auch dem Film Final Fantasy 7: Advent Children noch einmal eine ganz neue Bedeutung. Hier sieht Cloud nämlich ebenfalls am Ende Zack und Aerith. Womöglich handelt es sich dann also gar nicht um ihre Seelen, sondern tatsächlich Parallel-Versionen.

Wie genau es im nächsten Teil weitergeht, können wir aktuell ohnehin nur mutmaßen. Nachdem sich Remake aber so stark vom "Schicksal" und dem "vorgesehenen Weg" abgewandt hatte, kehrt Rebirth jetzt auffällig wieder zur klassischen Zeitlinie des Originals zurück.

Was natürlich keineswegs heißt, dass wir keine Änderungen erwarten brauchen. Allein das Multiversum und Clouds Fähigkeit, mithilfe von Aerith in andere Realitäten zu reisen, dürfte einiges auf den Kopf stellen.

Was sind eure Theorien zum Ende?