'Ich bin diesmal viel nervöser' Final Fantasy 7-Entwickler hat keine Ahnung, wie Fans auf das Ende von Rebirth reagieren werden

Square Enix zeigt sich nervös, was das Ende von Final Fantasy 7: Rebirth anbelangt.

Dass im Titel der Neuauflage von Final Fantasy 7 das Wort "Remake" steht, hat speziell zum Ende des Action-Rollenspiels für reichlich Diskussionsstoff gesorgt – was damit genau gemeint ist, dazu gleich mehr.

Mit Blick auf das Ende von Final Fantasy 7: Rebirth können wir nach einer jüngsten Aussage von Square Enix ebenfalls sehr gespannt sein, denn das, so Creative Director Tetsuya Nomura, mache ihn bereits vor Release reichlich nervös. Warum, wieso und weshalb, dazu jetzt mehr.

Spoiler-Warnung: Um Nomuras Aussage einzuordnen, kommen wir nicht drumherum das Ende von Final Fantasy 7: Remake noch einmal aufzugreifen. Habt ihr es noch nicht selbst erlebt und wollt das noch tun, seid ihr hiermit gewarnt.

Remake oder Remix? Das kontroverse FF7-Ende

Viele von euch werden sich gewiss an die finalen Momente in Final Fantasy 7 Remake rund um den Kampf gegen Sepiroth erinnern. Für alle anderen eine kleine Gedankenstütze.

Was war passiert? In den letzten Spielstunden verlässt das Spiel komplett die vertrauten Pfade des 1997er-Originals und strickt rund um die geisterhaften Moiren eine alternative Zeitlinie, in der sich Cloud, Tifa und Co. bewegen. Eine Art Paralleluniversum tut sich auf, das im extremsten Fall die komplette Geschichte des PS1-Klassikers fortan neu schreiben könnte.

Speziell bei Fans des Originals sorgte die Entscheidung von Square Enix für reichlich Diskussionen und die Sorge steht bis heute im Raum, ob die geliebte Geschichte in der Neuinterpretation nicht zu sehr und im schlimmsten Fall weniger packend interpretiert wird.

Manche Fans haben sogar von Irreführung durch den Titel gesprochen und angemerkt, dass hier weniger ein Remake umgesetzt wurde, als vielmehr eine Art Remix der Geschichte.

Rebirth-Ende wird gänzlich unterschiedliche Reaktionen hervorrufen

In einem Interview mit dem japanischen Magazin Automatonhat Square Enix in Form von Creative Director Tetsuya Nomura nun gesagt, dass euch das Ende von FF7 Remake überraschen sollte, eure Reaktionen bei FF7 Rebirth jedoch unterschiedlich ausfallen werden.

Seine genaue Aussage, übersetzt von X-Userin Aitaikimochi:

Wenn man FF7 Remake durchspielt, hat man wahrscheinlich eine kleine Frage im Hinterkopf: "Die meisten Szenen stimmen doch mit dem Original überein, oder…?" Deshalb wollte ich ein Ende einbauen, das den Zuschauer überrascht. Was FF7 Rebirth betrifft, so weiß ich wirklich nicht, wie das Publikum reagieren wird. […] Was ich sagen kann, ist, dass das Ende mit Sicherheit eine etwas… andere Wirkung haben wird als das Remake. Ich bin dieses Mal viel nervöser, wie alle mit diesem Ende umgehen werden. Aber bevor ihr euch auf Spoiler einlasst, solltet ihr das Spiel spielen, um es selbst herauszufinden!

SPOILER: Was die Aussage zum Ende von Rebirth bedeuten könnte

An dieser Stelle nochmal die Warnung an alle, die das Original nicht kennen und nur FF7 Remake gespielt haben. Der folgende Abschnitt beinhaltet massive Spoiler zum möglichen Ende von Rebirth.

Eine mögliche Erklärung: Während Remake vor allem mit der Abkehr vom Original überraschte Reaktionen hervorgerufen hat, könnten sich die Reaktionen von Spieler*innen bei Rebirth eher auf das beziehen, was am Ende des Spiels zu sehen ist bzw. möglicherweise dramatisch in Szene gesetzt wird. Und ja, hiermit ist wie im Original der Tod von Aerith gemeint, der speziell Neulingen einen ordentlichen Kloß im Hals hinterlassen könnte.

Es könnte aber auch sein, dass Rebirth mit dem Tod einer anderen Hauptfigur endet und Aertih sogar verschont, was ebenfalls starke Reaktionen hervorrufen könnte.

Final werden wir es ab dem 29. Februar erleben, wenn Final Fantasy 7 Rebirth exklusiv für PS5 erscheint.

Bis dahin schreibt uns gerne, was die Aussage von Nomura eurer Meinung nach bedeutet – und bitte mit Spoiler-Warnung. Danke euch!