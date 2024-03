Final Fantasy 7 Rebirth-Fans haben einen simplen Vorschlag, um den nervigsten Charakter des Spiels erträglicher zu machen

Ob Cloud irgendwann auch die Nase voll davon hat, Chadley zuzuhören?

Final Fantasy 7: Rebirth bietet wirklich eine Menge Open World-Aktivitäten. Die ein oder andere Wiederholung ist dabei natürlich nicht auszuschließen, aber besonders von einer Sache sind viele Fans nur noch genervt: Nämlich den ständigen Zwischensequenzen mit Chadley, wann immer ihr eine Nebenaktivität abschließt. Dabei ist der Lösungsvorschlag so simpel.

FF7: Rebirth-Fans wollen nicht von Zwischensequenzen aufgehalten werden

Dabei geht es vielen Spieler*innen übrigens nicht einmal darum, was Chadley den lieben langen Tag so erzählt. Ob ihr den Cyborg leiden könnt oder nicht, ist sicherlich Geschmackssache. Störend ist allerdings, wie oft er euch beim Erkunden in der offenen Spielwelt unterbricht.

Schaltet ihr etwa einen neuen Funkturm frei, findet eine Lebensstrom-Quelle oder schließt einen Teil der Proto-Substanz-Questreihe ab, folgt automatisch eine kleine Cutscene. Hier holt Cloud seinen Scanner raus und bekommt neue Informationen von Chadley.

Das mag die ersten Male noch charmant sein, wiederholt sich im Laufe des Spiels aber immer wieder. Obendrauf kommt, dass Cloud sich während dieser Szenen nicht bewegen kann. Besonders diese Unterbrechung stört viele Fans und Redditor Venichie hat dafür einen ziemlich einfachen Lösungsvorschlag:

[Chadley] unterbricht den Spielfluss. Eine einfache Lösung wäre, seine sofortigen Map-Updates und Mini-Cutscenes zu Welt-Intel zu entfernen. Stattdessen sollte Chadley einfach weiter mit dir reden, ohne das Gameplay zu unterbrechen und dich wissen lassen, dass er die Map aktualisiert hat. Sobald er das getan hat und du dir die Map anschaust, werden die neuen Orte enthüllt.

57:33 Das nächste Rollenspiel-Highlight 2024 | Final Fantasy 7 Rebirth

Damit würde sich inhaltlich nicht viel ändern, aber Chadley würde zumindest nicht mehr dafür sorgen, dass Spieler*innen nur rumstehen und auf das Ende seines Monologs warten müssen. Bislang könnt ihr seine Zeilen zwar mit der Dreieck-Taste überspringen, die Animation für das Rausholen und Wegstecken des Scanners dauert aber trotzdem jedes Mal einige Sekunden.

Das sagt die Community: In den Kommentaren stimmen viele Fans zu und befürworten den Vorschlag als sinvollen Kompromiss. Einige hören Chadley zwar auch gerne zu, andere würden seine Stimme aber am liebsten überhaupt nicht hören.

Manche Spieler*innen finden aber auch das gesamte System unnötig. Redditor Mowgs1690 schreibt etwa: "Chadley sollte die Map gar nicht updaten, es ist nicht cool, dass er absolut immer weiß, wo man hingehen sollte. Ich will das Spiel genießen und Dinge selbst entdecken."

Wie steht ihr dazu, findet ihr die Zwischensequenzen mit Chadley nervig oder charmant? Hättet ihr auch lieber etwas mehr Freiheit beim Erkunden?