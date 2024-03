Final Fantasy 7 Rebirth: So stehen die Chancen auf eine PC-Version

So steht es um eine PC-Version von FF7: Rebirth.

Final Fantasy 7: Rebirth ist frisch erschienen und setzt die Story um Cloud und Co. aus dem Vorgänger fort. Während ihr aber FF7 Remake nicht nur auf PS4 und PS5 sondern auch auf dem PC zocken könnt, schauen PC-Fans bei Rebirth bisher in die Röhre.

FF7: Rebirth ist bislang nämlich exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich. Aber die Chancen stehen ziemlich gut, dass es nicht so bleibt.

Final Fantasy 7 Rebirth: Wann könnte eine PC-Fassung kommen?

Offiziell wurde noch keine PC-Version des Spiels angekündigt. Während die Chancen auf eine PlayStation 4-Version von FF7: Rebirth aber eher schlecht stehen, sieht es für Steam und Epic Games Store schon sehr viel besser aus.

Der Vorgänger FF7 Remake erschien nämlich eine Weile nach seinem PS4/PS5-Release für den PC und auch der Square Enix-Titel Final Fantasy 16 wurde bereits für PC angekündigt, auch wenn wir hier noch auf einen Release warten.

Allerdings werden wir uns noch ein wenig bis zu einer möglichen PC-Fassung gedulden müssen. Aktuell gibt es nämlich noch einen Exklusivitäts-Deal mit Sony, wodurch Rebirth bis zum 29. Mai 2024 nicht auf anderen Plattformen angeboten werden darf. Das steht auch in allen Trailern zum Spiel:

1:41 Final Fantasy 7 Rebirth: Launch-Trailer zum nächsten großen Rollenspiel-Hit 2024

Theoretisch heißt das, dass FF7: Rebirth ab dem 30. Mai auch auf anderen Plattformen wie dem PC veröffentlicht werden darf. Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass es so schnell soweit sein wird.

Zum Vergleich: Final Fantasy 7 Remake erschien am 10. April 2020 für die PS4 und am 16. Dezember 2021 im Epic Games Store. Die Steam-Version folgte knapp ein halbes Jahr später. Entsprechend liegen also zwischen Konsolen- und PC-Release des Remakes rund anderthalb Jahre.

Das bedeutet umgekehrt natürlich nicht, dass es bei Rebirth genauso lange dauern wird. Immerhin hatte Square Enix nach dem Release auf PS4 auch noch an einer PS5-Version des Remakes gearbeitet. Das entfällt diesmal.

Wir gehen aber davon aus, dass zumindest mehrere Monate bis ein Jahr vergehen werden, ehe es eine PC-Version von FF7: Rebirth gibt. Square Enix wird vermutlich auch erst nach dem PS5-Release damit anfangen, an der Optimierung für andere Fassungen zu arbeiten.

Dass Final Fantasy 7 Rebirth wohl nicht für die PS4 kommt, sollte derweil einer möglichen PC-Version keinen Abbruch tun. Grund für den PS5-exklusiven Release ist laut Producer Yoshinori Kitase die größere Spielwelt von Rebirth, für die offenbar die schnelle PS5-SSD benötigt wird. Einer PC-Umsetzung dürfte das bei entsprechenden Systemvoraussetzungen aber keinen Abbruch tun.

Wie lange wärt ihr bereit, auf eine PC-Version von Rebirth zu warten?