Final Fantasy 7: Rebirth hat konkreten PS5-Release

Cloud kommt Anfang 2024 zurück auf die PS5!

Für das große Finale der State of Play hat sich Sony eine tolle Nachricht für Final Fantasy 7-Fans aufgehoben. Nicht nur gab es schickes Gameplay zu Final Fantasy 7: Rebirth zu sehen, auch wurde ein konkretes Release-Datum genannt.

Wann erscheint Final Fantasy 7: Rebirth? Am 29. Februar 2024 wird die Geschichte von Cloud exklusiv auf PS5 fortgeführt.

Den frischen Gameplay-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

3:06 Final Fantasy 7 Rebirth - Der neue Trailer verrät das Releasedatum

Wollt ihr wissen, was euch in Final Fantasy 7: Rebirth erwartet, haben wir alles Wichtige in einem Übersichtsartikel zusammengefasst.

Im Artikel erfahrt ihr mehr über Story und Charaktere aus der Fortsetzung, mehr zum Gameplay und auch, was es mit der Open World auf sich hat:

State of Play Alle Ankündigungen in der Übersicht von Linda Sprenger

Alles Wichtige aus der State of Play

In gut 30 Minuten hat Sony den Fokus auf Spiele von Drittanbietern, Indies und Titeln für PSVR 2 gelegt. Die großen Highlights waren neben FF 7: Rebirth der Seperate Ways-DLC für das Resident Evil 4 Remake, der bereits am 21. September erscheint.

Zudem wurde ein Addon für das fantastische RPG Tales of Arise angekündigt, das ebenfalls in wenigen Wochen erscheint, genauer am 09. November diesen Jahres.

Wie ist bei euch die Vorfreude auf Rebirth und was sagt ihr zum Release-Datum? Passt für euch?