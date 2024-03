Final Fantasy 7 Rebirth greift ein 27 Jahre altes Mysterium auf, für das wir noch immer keine Antworten haben

Auch Cloud sieht bei diesem Mysterium in FF7: Rebirth bestenfalls verwirrt aus.

Seit inzwischen 27 Jahren versteckt sich im originalen Final Fantasy 7 ein ziemlich obskures Detail, das unter Fans über die Jahre für reichlich Diskussionen gesorgt hat: Die Rede ist vom extrem seltenen Feind "Test 0", den die meisten von euch nie selbst zu Gesicht bekommen haben dürften. Jetzt greift FF7: Rebirth diese Referenz wieder auf.

FF7: Rebirth hat ein Easter Egg, das mehr Fragen als Antworten liefert

Falls ihr noch nie von diesem mysteriösen "Test 0"-Gegner gehört habt, müsst ihr euch definitiv nicht schämen. Dieses hundeartige Monster konnte nämlich theoretisch im originalen Final Fantasy 7 am Grunde eines Schachtes im Gefängnis von Corel auftauchen – allerdings hatte es nicht nur eine extrem niedrige Spawn-Rate, es war auch ausschließlich in der Erstausgabe der japanischen Version des Spiels zu finden.

Aus späteren Ausgaben wurde das Monster komplett entfernt, entsprechend ranken sich seither natürlich jede Menge Mythen und Spekulationen um diese seltene Begegnung. Final Fantasy 7: Rebirth würdigt dieses Mysterium jetzt sogar direkt: In der Kampfarena im Gefängnis von Corel könnt ihr nämlich auf Test 0 als eine Art Mini-Boss treffen.

Ist das Mysterium um das Test 0-Monster damit nun endlich geklärt? Nicht ganz. Wie Rebirth Co-Director Naoki Hamaguchi nämlich in einem Interview erklärt hat, weiß das neue Entwicklerteam selbst nicht wirklich, was es mit Test 0 im Original eigentlich auf sich hat:

Ich weiß nicht genau, ob es ein Bug oder ein Easter Egg war, das die Leute, die am Original gearbeitet haben, heimlich reingepackt hatten. Von unserem Team war niemand dabei, der am originalen Test 0 gearbeitet hat, deshalb wissen wir nicht wirklich, was die ursprüngliche Absicht hinter [dem Feind] war.

Obwohl das Mysterium um Test 0 somit also weiter ungelöst bleibt, wollte Hamaguchi das Easter Egg unbedingt für alle Fans des Originals ins Spiel bringen. Deshalb gibt es jetzt auch die Kampfarena am Grunde des Schachtes, Hamaguchi fand den Gedanken nämlich etwas merkwürdig, uns nur für den Kampf in einen Schacht klettern zu lassen, entsprechend hat das Team das Areal etwas ausgebaut.

Jetzt könnt ihr dort auch kämpfen gehen, um euch Kraut für euren Chocobo zu verdienen. Hamaguchi lenkt hier auch ein, dass Fans, die die Referenz nicht verstehen, die Test 0-Feinde etwas merkwürdig finden könnten, ergänzt aber lachend: "Wenn ihr es wisst, wisst ihr es."

Wusstet ihr von dem Test 0-Mysterium und habt ihr auf eine Erklärung in Rebirth gehofft?