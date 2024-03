Final Fantasy 7 Rebirth: Update 1.020 macht den Performance-Modus endlich schärfer - hier sind alle Änderungen

Das steckt in Update 1.020 für FF7: Rebirth.

Final Fantasy 7: Rebirth hat ein neues Update spendiert bekommen, das einige besonders nützliche Änderungen bringt. Neben den typischen Bug-Fixes wurde auch die Grafik im Performance-Modus weiter verbessert und einige knifflige Stellen im Spiel leichter gemacht. Hier ist eine Übersicht der Neuerungen und die kompletten Patchnotes.

FF7: Rebirth verbessert Grafik im Performance-Modus

An der Grafik im Performance-Modus von Rebirth gab es schon seit der Demo Kritik. Zwar hatte Square Enix vorab noch einmal daran gearbeitet, aber das Spiel sah trotzdem zu Release merklich verwaschen aus.

Mit dem neuen Update wurde nicht nur die allgemeine Grafik-Qualität und Framerate verbessert, es gibt jetzt auch zwei neue Optionen für den Performance-Modus: Ihr könnt jetzt nämlich "scharf" oder "weich" in den Einstellungen wählen.

Schwierigkeitsgrade für Fort Condor und Co.

Daneben gibt es auch ein paar Gameplay-Anpassungen, die das Spiel etwas zugänglicher machen. So könnt ihr in den Mithril-Minen jetzt leichter erkennen, wo ihr am Efeu langklettern könnt.

Außerdem könnt ihr nun für die Minispiele "Fort Condor" und "Gears & Gambits" gesondert die Schwierigkeit einstellen, wenn ihr dort in das Anpassungsmenü geht. Zwar hat auch der allgemeine Schwierigkeitsgrad einen Einfluss auf die Minispiele, aber viele Fans fanden sie selbst auf leicht noch knifflig.

57:33 Das nächste Rollenspiel-Highlight 2024 | Final Fantasy 7 Rebirth

Die kompletten englischen Patchnotes zum Update gibt es hier:

Fixed typos and omissions in some text.

Fixed a bug that occurred on the map under certain conditions when controlling a character.

Fixed a bug in battle in which Red XIII’s abilities “Lunatic High” and “Watcher’s Spirit” could be easily cancelled.

Fixed a bug in battle in which enemies would stop moving under certain conditions.

Fixed a progress bug that occurred during quests under certain conditions.

Improved frame rate and overall game stability.

Added “Sharp” and “Soft” options to the Performance Mode display settings.

Improved the graphics quality.

The camera’s reverse setting is now applied when controlling a gliding Chocobo.

The camera’s reverse setting is now applied to the sharpshooting mini-game camera.

Enhanced guidance support while climbing the ivy in the “Mythril Mine” location.

Added difficulty settings to the customization screens for the mini-games “Fort Condor” and “Gears and Gambits”.

Update 1.020 ist bereits verfügbar, könnt ihr euch also ab sofort auf eure PlayStation 5 runterladen. Ein wenig Speicherplatz braucht ihr dafür allerdings: Der Patch fällt nämlich mit 5,767 GB diesmal etwas größer aus.

Wie findet ihr die Anpassungen an der Grafik und den Minispielen? Welche Fixes braucht es eurer Meinung nach noch?