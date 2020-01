Final Fantasy 7 Remake: Demo erscheint laut Gerücht noch diese Woche

Wir reden öfter von offenen Geheimnissen, wenn es um Dinge geht, die zwar noch nicht angekündigt sind, aber über die trotzdem jeder Bescheid weiß. Die spielbare Demo zum Final Fantasy 7-Remake sprengt diesen Rahmen aber komplett.

Wir wissen nicht nur, dass die Demo schon im PS Store zu finden ist, sie wurde sogar gehackt, heruntergeladen und befindet sich in Let's Play-Form auf YouTube.

Bald offiziell? Womöglich haben wir jetzt aber zumindest einen Hinweis darauf, wann die Final Fantasy 7-Demo für alle Fans spielbar ist.

Final Fantasy 7: Demo-Stream für diese Woche geplant?

Das Team von Kinda Funny, die regelmäßig Podcast und Livestreams rund um die Gaming-Branche veranstalten, haben nämlich ihren Sendeplan für die ersten Wochen des neuen Jahres geteilt. Und demnach soll in dieser Woche ein Stream stattfinden, in dem über die ersten Eindrücke aus der Final Fantasy 7-Demo geredet wird. (via Reddit)

Nichts steht fest: Dieser Zeitplan ist zwar ganz klar als "Platzhalter" markiert, bei dem sich noch einiges ändern kann, aber dass gerade die Final Fantasy 7-Demo aufgelistet wurde, die noch gar nicht verfügbar ist, macht Fans stutzig. Greg Miller, der Kinda Funny vorsteht, hat enge Verbindungen zur Industrie und es ist unwahrscheinlich, dass er die gehackte Demo in den Fokus rückt.

Gerade diese engen Kontakte könnten aber auch bedeuten, dass Kinda Funny schon etwas mehr über den Releasetermin der Demo weiß und diesbezüglich einen Stream eintakten kann.

Wir haben bei Square Enix nachgefragt und werden euch natürlich sofort updaten, sollten wir eine Antwort erhalten.

Mehr zu Final Fantasy 7: