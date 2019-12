Final Fantasy 7 Remake bekommt offenbar eine Demo

Im März 2020 erscheint der erste Teil des Final Fantasy 7 Remakes, allerdings könnt ihr offenbar schon vorher ein wenig mit Cloud ins Abenteuer ziehen. Die PSN-Tracking-Seite gamstat hat nämlich eine Demo für das kommende JRPG erspäht.

Noch ein Leak via PSN

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Leak stimmt? Ziemlich hoch. Nicht nur, dass gamstat bereits vorzeitig das Resident Evil 3-Remake entdeckte, die Leaks basieren nicht auf einer ominösen Quelle, sondern auf den PSN APIs, die gamstat ausliest. Das heißt, dass bereits Informationen zur Demo im PlayStation Network hinterlegt sind.

Anders als bei Resident Evil 3 gibt es dieses Mal allerdings kein Bild. Dafür die "Bestätigung", dass die Demo offenbar nach Amerika, Asien, Japan und Europa kommt. Das heißt, dass die Chancen sehr hoch stehen, dass wir uns wohl auch in Deutschland über einen Vorgeschmack auf das Final Fantasy 7 Remake freuen dürfen.

Wann könnte es soweit sein? Final Fantasy 7 erscheint am 3. März 2020 für PS4, daher dürfte es nicht mehr so lange dauern, sollte sich der Leak bewahrheiten. Wir gehen daher davon aus, dass die Demo ein paar Wochen vor dem Release erscheinen wird, also vermutlich im Februar. Das ist aber reine Spekulation.

Wir haben bei Sony und Square Enix nachgefragt, was es mit diesem Leak auf sich hat und updaten diese Nachricht, sobald es neue Informationen gibt.

Mehr zum Final Fantasy 7: