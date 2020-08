Final Fantasy 7 Remake verschenkt jetzt DLC-Items im PS Store

DLC-Items für das Final Fantasy 7 Remake, die es eigentlich in den USA durch eine Schokoriegel-Aktion geschenkt gab, sind nun frei für alle erhältlich. Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland können sich jetzt alle die Gegenstände im PlayStation Store kostenlos herunterladen.

Butterfinger-DLCs sind jetzt kostenlos

In den USA gab es von März bis Mai eine Werbeaktion, in der die Käufer*innen von Butterfinger-Schokoriegel kostenlose Final Fantasy 7 Remake-DLCs erhielten. Wer in den USA bei der Aktion die speziell gebrandeten Schokoriegel gekauft hat, nur um die DLCs zu erhalten, wird sich jetzt vielleicht etwas ärgern. Schokoriegel sind zwar in der Regel keine teure, sondern eine leckere Angelegenheit, aber nichts desto trotz sind die folgenden fünf Gegenstände jetzt auch ohne Werbeaktion für alle frei verfügbar:

Midgar-Reif: Ein Armreif, der wie ein Sinnbild für die Mako-Stadt Midgar steht.

Ein Armreif, der wie ein Sinnbild für die Mako-Stadt Midgar steht. Starlet-Gürtel: Ein Gürtel so schillernd wie das Sternchen, das ihn trägt.

Ein Gürtel so schillernd wie das Sternchen, das ihn trägt. Shinra-Reif: Ein prächtiger Armreif, in den das Firmensiegel des Shinra-Konzerns eingraviert ist.

Ein prächtiger Armreif, in den das Firmensiegel des Shinra-Konzerns eingraviert ist. Armreif des Dons: Ein extravaganter Armreif, der mit dem Zeichen Don Corneos versehen ist.

Ein extravaganter Armreif, der mit dem Zeichen Don Corneos versehen ist. Mako-Kristall: Ein glänzender Kristall, der sanft in der Farbe von Mako schimmert.

Die DLC-Items findet ihr im deutschen PS Store beim Final Fantasy 7 Remake unter Add-Ons.

Final Fantasy 7 Remake ist eine Neuauflage des JRPG-Klassikers Final Fantasy 7 von 1997. Das Remake teilt das Spiel in mehrere Episoden auf. Episode 1 erschien im April diesen Jahres für PS4. Eine Version für Xbox One soll folgen. Episode 2 soll so bald wie möglich erscheinen. Wie es genau weitergeht, lest ihr hier:

96 1 Mehr zum Thema Final Fantasy 7 Remake: Episode 2 - Wie geht es jetzt weiter?

Wie gefallen euch die kostenlosen DLC-Items? Interessieren sie euch noch, da das Remake noch weitere Episoden erhält?