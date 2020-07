Final Fantasy 7 Remake Part 2 soll so bald wie möglich erscheinen

Der Cliffhanger am Ende von Final Fantasy 7 Remake nagt an den Fans und viele fragen sich, wann die Geschichte mit Part 2 weitergeht. Nun gibt es Grund zur Freude, denn die Entwicklung nimmt jetzt richtig an Fahrt auf.

Was Square Enix jetzt zur Entwicklung von FF7 Remake Episode 2 sagt

Game Director Tetsuya Nomura meinte:

"Wir wissen, dass jeder den nächsten Teil schnell haben will. Wir möchten ihn auch so schnell wie möglich liefern. Da wir auch die Qualität des ersten Spiels sehen konnten, hoffen wir, die nächste Episode in einer noch besseren Qualität liefern zu können, die zu einem noch besseren Erlebnis werden kann. Wir möchten es so schnell wie möglich herausbringen, also wartet bitte darauf. Ich denke, wir können die Richtung klar vermitteln, wenn wir das nächste Spiel offiziell ankündigen."

Produzent Yoshinori Kitase merkte dazu an:

"Die neue Geschichte von Final Fantasy 7 hat gerade erst begonnen."

Bis vor Kurzem war Part 2 vom Final Fantasy 7 Remake noch in der Planungsphase:

Eine neue Geschichte in einem Remake?

Interessant ist die Bezeichnung "neue Geschichte von Final Fantasy 7". Wie vieles im Remake bereits andeutet, ist das Spiel viel mehr als nur eine Neuauflage mit besserer Grafik. Es handelt sich schon fast um eine andere Geschichte.

Es ranken sich viele Theorien rund um das aktuelle Spiel und die weiteren Teile. Etwa, dass es sich gar nicht wirklich um ein Remake, sondern eher um eine Art Sequel oder eine Story in einem Paralleluniversum handelt. Ob das wirklich der Fall ist, erfahren wir vielleicht schon mit dem kommenden Part 2.

Wie es mit FF7 weitergehen könnte, beleuchten wir außerdem in einem separaten GamePro-Artikel:

Auch, wenn die Entwicklung des Spiels jetzt an Fahrt aufnimmt, werden wir aber dennoch eine Weile auf den Release warten müssen. Dieser erfolgt dann wohl für die PS5.

Was glaubt ihr, wann wir mit Final Fantasy 7 Remake Part 2 rechnen dürfen? Und was denkt ihr, meint Yoshinori Kitase mit "neuer Geschichte"?