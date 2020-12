Auch die Entwicklung der 2. Episode von Final Fantasy 7 Remake litt unter der anhaltenden Covid-19-Pandemie. Nach Verzögerungen scheinen die Arbeiten an dem zweiten Teil des Remakes aber gute Fortschritte zu machen. Wie GamingBolt berichtete, laufen jetzt die Motion Capture-Aufnahmen.

Trotz der einschränkenden Corona-Pandemie können aktuell die Motion Capture-Aufnahmen für Final Fantasy 7 Remake Part 2 gedreht werden. In Motion Capture-Montur meldete sich die Aerith-Darstellerin Asuka Yoshikawa auf Twitter und berichtete vom Dreh. In ihrem Tweet erwähnte sie eine vierstündige Aufnahmesession mit dem Sephiroth-Darsteller. Weitere Aufnahmen sollen außerdem bald folgen.

Link zum Twitter-Inhalt

Viele ungeklärte Frage zum 2. Teil des FF7-Remakes

Aber auch wenn die Entwicklung scheinbar gut vorankommt, wissen wir nach wie vor nicht, wie Episode 2 des Remakes am Ende wirklich heißen wird. Und auch wann das Spiel erscheinen soll ist bislang unklar. Die Entwickler gaben zwar an, dass sie Part 2 "so schnell wie möglich liefern" wollen, aber diese Aussage bringt uns auch nicht wirklich weiter.

Wie geht es inhaltlich mit dem Remake weiter? Auch die weitere Struktur und wie viele Teile Square Enix überhaupt geplant hat, lässt sich aktuell nicht beantworten. Gerüchten zufolge könnte das Final Fantasy 7 Remake vielleicht sogar eine Art Sequel in einer anderen Dimension enthalten. Außerdem wäre auch eine Weltkarte möglich.

Wer mehr dazu wissen will, wie es mit Final Fantasy 7 im zweiten Remake-Teil weitergehen könnte, sollte sich unseren Artikel dazu anschauen:

96 2 Mehr zum Thema Final Fantasy 7 Remake: Episode 2 - Wie geht es jetzt weiter?

Was erwartet ihr von Episode 2 des Final Fantasy 7 Remake? Was glaubt ihr, wann das Spiel erscheinen wird?