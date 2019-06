Überraschung: Final Fantasy 7 Remake hat offizielles Release-Datum

Final Fantasy 7 Remake-Fans, es ist soweit. Das Warten hat ein Ende. Square Enix hat das Release-Datum der PS4-Neuauflage jetzt auf einem Konzert im Rahmen der E3 2019 verkündet. Und wir müssen gar nicht mehr lange warten.

Wann ist der Release? Final Fantasy 7-Remake erscheint am 3. März 2020 exklusiv für die PS4. Dabei handelt es sich um einen Dienstag.

Episode 1 oder komplettes Spiel? Es ist nicht ganz klar, ob es sich hier um das Release-Datum des gesamten Spiels oder der ersten Episode handelt. Square meinte vor einigen Wochen, das Episodenformat beibehalten zu wollen.

Doch damit nicht genug. Square Enix hat auf besagtem Konzert zudem einen neuen Trailer zum Remake veröffentlicht.

How is everyone doing? We announced the release date for #FinalFantasy VII Remake at the LA concert today.



We will be making further announcements tomorrow, but for now, please have a look at the short version trailer we revealed today. – Tetsuya Nomura #FF7R pic.twitter.com/epU6dWSLVn