Final Fantasy 7 ist 100GB groß & das könnte jetzt zum Problem werden

Am 10. April ist es endlich soweit, dann erscheint das Remake von Final Fantasy 7 zunächst zeitexklusiv für die PS4. Wie jetzt bekannt wurde, kommt auf Käufer der digitalen Version des Rollenspiels ein großer Download zu. Was im Normalfall für viele kein Problem darstellt, kann jedoch aufgrund der Drosselung der PSN-Geschwindigkeit eine lange Wartezeit bis zum Spielstart bedeuten.

Da sich der erste Teil des Remakes ausschließlich auf die Ereignisse in Midgar fokussiert, wurde vielerorts gemunkelt, dass auch der Umfang des Spiels relativ kompakt sei. Im Original war dieser Part schließlich nach ca. 5 bis 6 Stunden beendet.

Aufgrund der Sorgen der Spieler machte Entwickler Square Enix aber relativ schnell klar, dass jeder Remake-Teil die Länge eines kompletten Final Fantasy-Spiels haben wird. Und auch die Installationsgröße unterstützt diese Aussage.

Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Mindestens 100GB freien Speicher braucht ihr, um das Spiel auf der Festplatte der PS4 zu installieren.

Bekannt wurde die Zahl, da aktuell bereits viele physische Kopien des Spiels im Umlauf sind. Square Enix hatte aufgrund der Corona-Pandemie Lieferengpässe befürchtet, weswegen viele Händler in Europa und Australien bereits Kopien vorrätig haben.

Auf diesem Weg ist wohl auch Twitter-User @RedMakuzawa (via DualShockers) vorzeitig an das Remake gelangt und präsentierte auf Social Media voller Freude seine Deluxe Edition von FFVII.

ITS REAL. HOLY SHIT.

ITS ACTUALLY REAL. pic.twitter.com/0oVhpD8yvo