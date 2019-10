Final Fantasy 7 Remake: Mini-Clip stellt klassischen "Tactical Mode" vor

Das neue Kampfsystem von Final Fantasy 7 Remake hat nur noch am Rande etwas mit dem PS1-Original zu tun. Statt rundenbasierten Taktikkämpfen wird nun in Echtzeit auf die Gegner eingedroschen - wer möchte, soll aber die Gelegenheit bekommen, das Remake so zu erleben, wie man die Vorlage in Erinnerung hat. Und dafür wird es den sogenannten Tactical Mode geben.

Auf Twitter hat der offizielle Account des Final Fantasy 7-Remakes nun einen kurzen Clip veröffentlicht, der den Tactical Mode vorstellt und erklärt. So wissen wir zumindest einmal im Ansatz, wie die taktische Note von damals wieder zurückgebracht werden soll:

Enter Tactical Mode by pressing the x button during combat in #FF7R. This slows down time & allows you to pick your next move. Take time to select your target, then choose to use abilities, magic or items.



In this video we spend one ATB charge to use Cloud's Braver ability! pic.twitter.com/1zzavPtYXQ