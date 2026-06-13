Final Fantasy 7 Revelations Map wird noch größer als beim Vorgänger - Director verrät, was sich ändert

Zumindest bei der Größe soll Final Fantasy 7 Revelation seine Vorgänger definitiv übertreffen.

Während der Summer Game Fest-Show wurde unter anderem auch endlich der dritte Teil des Final Fantasy 7 Remakes enthüllt. Eine der großen Neuerungen von Revelation war dabei bereits vorab klar: Wir können die Spielwelt diesmal nahtlos mit dem Flugschiff erkunden. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Map.

Final Fanatsy 7 Revelation wird der größte Teil der Reihe

Final Fantasy Rebirth war bereits deutlich offener als der erste Teil des Remakes, aber bestand noch immer aus mehreren miteinander verbundenen Maps. Mit dem dritten und letzten Spiel des Remakes ändert sich das jetzt, wie Director Naoki Hamaguchi im Interview mit GamesRadar+ bestätigt.

2:22 Final Fantasy 7 Revelation: Teil 3 der Remake-Trilogie wurde angekündigt

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So sollen wir diesmal alle Bereiche der Map nahezu von Anfang an erkunden können, ganz ohne Ladebildschirme. Möglich wird das durch unser neues Flugschiff, die Highwind, die wir nach etwa vier bis sechs Stunden Spielzeit (via VGC) freischalten.

Das Flugschiff hat dabei auch einen direkten Einfluss auf die Größe der Map, wie Hamaguchi erklärt:

"Mit dem dritten Teil unseres FF7 Remakes bringen wir eine noch größere Open World-Map. Das funktioniert offensichtlich mit dem Highwind-Reise-Feature, mit dem Spieler durch die offene Welt fliegen und überall mit dem Fallschirm landen können. Aber nicht nur das, wenn man sich die Größe anschaut, ist die horizontale Weite viel größer als in Rebirth, aber dann kommt da auch noch die vertikale Größe dazu, weil ihr jetzt den Himmel kontrolliert."

Wie groß genau die Map ist, müssen wir noch abwarten, klar ist aber bereits, dass alle Areale aus dem Vorgänger wieder mit dabei sein sollen – wenn auch nicht zwingend so, wie wir uns an sie erinnern. Nicht nur sollen sie mindestens "genauso groß, wenn nicht größer" sein, sondern teils auch anders:

"Wenn ihr beispielsweise bestimmte Areale im Spiel besucht, könnt ihr den Meteor sehen, der vom Himmel runterkommt. Es werden also nicht die exakt gleichen Areale wie aus Rebirth sein, so viel kann ich sagen."

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Damit will Revelation vermutlich auch verhindern, dass sich die Spielwelt zu bekannt anfühlt. Was für einen Unterschied diese Änderungen letztlich machen, müssen wir natürlich auch abwarten. Immerhin wissen wir aber auch bereits, dass es ein paar komplett neue Areale geben wird. Im Reveal-Trailer war beispielsweise bereits Wutai zu sehen, die Heimat von Yuffie.

Freut ihr euch auf die komplett offene Welt oder hat euch der Ansatz von Rebirth besser gefallen?