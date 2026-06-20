Final Fantasy 7 Revelation: Release, Plattformen, Trailer und alles, was wir zum letzten Teil der FF7 Remake-Trilogie wissen

Alles, was wir zum dritten Teil des Final Fantasy 7-Remakes bereits wissen.

Auf Final Fantasy 7 Remake und Rebirth folgt mit Revelation noch ein dritter Teil, der die Neuerzählung des originalen FF7 beenden wird. Wir fassen zusammen, welche Infos es bereits zum Spiel gibt.

Release: Wann erscheint Final Fantasy 7 Revelation?

Mit der Enthüllung beim Summer Game Fest kam auch ein Releasezeitraum: FF7 Revelation wird im Frühling 2027 erscheinen. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, vermutlich können wir mit einem Release zwischen März und Mai rechnen.

Übrigens, das originale FF7 erschien am 31. Januar 1997. Es klingt aber nicht danach, als würde Revelation den Geburtstagstermin genau treffen.

Für welche Plattformen kommt Final Fantasy 7 Revelation?

Anders als bei den letzten Teilen erscheint FF7 Revelation auf allen Plattformen gleichzeitig und kommt zum Release auf PS5, Xbox Series X/S, PC (Steam und Epic Games Store) und die Nintendo Switch 2.

Gibt es einen Trailer für Final Fantasy 7 Revelation?

Ja, bei der Enthüllung beim Summer Game Fest gab es sogar mehrere Trailer zu sehen. Den Reveal-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

2:22 Final Fantasy 7 Revelation: Teil 3 der Remake-Trilogie wurde angekündigt

Autoplay

Neben ersten Details zur Story wurde auch mehr von der Welt, dem Luftschiff, den neuen spielbaren Charakteren Vincent und Cid und den Änderungen beim Kampfsystem gezeigt.

Diese Neuerungen schlüsseln wir euch auf den folgenden Seiten noch genauer auf.