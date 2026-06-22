Final-Fantasy-7-Director hat Revelation 40 Mal durchgespielt und weint immer an derselben Stelle

Für Naoki Hamaguchi ist ein bestimmter Moment rund um Cloud, Zack und Aerith das emotionale Herzstück des Spiels.

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Stephan Zielke
22.06.2026 | 12:46 Uhr

Es gibt wohl nicht nur einen emotionalen Moment für Cloud, sondern auch für die Spieler. Es gibt wohl nicht nur einen emotionalen Moment für Cloud, sondern auch für die Spieler.

Seit dem Ende von Final Fantasy 7 Rebirth sind Fans natürlich gespannt, wie die Neuauflage von Final Fantasy 7 ihre Geschichte abschließen wird. Nun hat Director Naoki Hamaguchi verraten, dass ihn eine bestimmte Szene in Revelation selbst nach 40 kompletten Durchläufen noch jedes Mal emotional trifft.

Cloud, Zack und Aerith

In einem Interview mit Omelete sprach Hamaguchi über den kommenden Abschluss der Remake-Trilogie. Dabei verriet er, dass er Final Fantasy 7 Revelation bereits rund 40 Mal durchgespielt habe.

Video starten 2:22 Final Fantasy 7 Revelation: Teil 3 der Remake-Trilogie wurde angekündigt

Besonders eine Szene habe ihn dabei immer wieder berührt:

Es gibt eine Szene, die für die Geschichte von Final Fantasy 7 sehr wichtig ist, in der Cloud einen Moment der Selbstreflexion erlebt und seine Identität entdeckt sowie seine Verbindung zu Zack und Aerith.

Laut Hamaguchi sei genau dieser Abschnitt besonders gelungen. Das Team freue sich bereits darauf, wie die Fans auf den Moment reagieren werden.

Wie diese Szene aussieht, lässt sich jetzt natürlich noch nicht sagen. Denn obwohl das Remake auf der Geschichte von 1997 basiert, hat Square Enix die Story immer wieder erweitert und verändert, sodass selbst Fans des Originals nicht genau wissen, wie bestimmte Ereignisse in Revelation umgesetzt werden.

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Das Ende war von Anfang an geplant

In einem weiteren Interview mit VGC erklärte Hamaguchi außerdem, dass die grobe Richtung des Endes schon seit den frühen Tagen der Entwicklung feststand.

Zwar wollte er keine konkreten Details verraten, bestätigte jedoch, dass das Team bereits sehr früh eine klare Vorstellung davon hatte, wie die Geschichte der Remake-Trilogie enden soll.

Das dürfte mitunter der spannendste Punkt für Fans sein. Bisher haben sich zwar Details der Geschichte verändert, aber die großen Story Beats sind bisher gleich geblieben. Es ist also spannend, ob Square Enix am Ende nochmal schwere Geschütze auffährt.

Genaueres erfahren wir wohl aber erst, wenn Final Fantasy 7 Revelation im Frühjahr 2027 zeitgleich für PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 und PC erscheint.

Wie seht ihr das? Wollt ihr mehr oder weniger Änderungen an der Story in Revelation?

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