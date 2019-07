Microsoft kündigt Final Fantasy 7-Remake versehentlich für Xbox One an

Während der E3 2019 bestätigte Square Enix den Release-Termin von Final Fantasy 7 Remake - jedoch nur für die PS4. Ausgerechnet Microsoft selbst hat nun aber (wohl aus Versehen) auf seinen Social Media-Kanälen gepostet, dass die Rollenspiel-Neuauflage außerdem für die Xbox One erscheint.

Folgenden Eintrag veröffentlichte Xbox Deutschland auf Facebook: Dort heißt es, dass Final Fantasy 7 Remake am 3. März 2020 für Xbox One verfügbar sein wird.

Mittlerweile ist dieser Eintrag aber wieder aus der Microsoft-Timeline verschwunden. Laut Microsoft handelt es sich hierbei um einen internen Fehler des Social Media-Teams, weshalb der Post wieder gelöscht wurde.

Das könnte durchaus bedeuten, dass die Xbox One-Version des RPGs bereits in trockenen Tüchern ist und durch Xbox Deutschland vorzeitig angekündigt wurde.

Hey. We did an internal mistake in the Social Team. We took the video off immediately. Sorry, no announcement on our side. Big apologies for this.