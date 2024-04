Final Fantasy 9 Remake: Alle Infos und Gerüchte zu Release, Story, Plattformen und Co. der Neuauflage

So sieht Zidane zumindest in Dissidia Final Fantasy NT aus, ob wir auch mit einer ähnlichen Grafik für das FF9 Remake rechnen können?

Schon seit Jahren gibt es Gerüchte um ein Remake für den RPG-Klassiker Final Fantasy 9. Erstmals tauchte der Titel bereits im September 2021 im großen Nvidia GeForce NOW-Leak auf, von dem sich seither viele Spiele bestätigt haben – zuletzt etwa Dragon's Dogma 2.

Bislang hat Square Enix nichts Offizielles zu einem FF9-Remake angekündigt, allerdings tauchen regelmäßig neue Gerüchte auf. Wir fassen sie euch hier zusammen.

Wann könnte das Final Fantasy 9 Remake angekündigt werden?

Hier können wir bislang nur mutmaßen, allerdings kam ein Teaser zuletzt ausgerechnet aus offizieller Richtung, nämlich vom FF14- und FF16-Produzenten Naoki Yoshida. Der hatte nämlich zur bald erscheinenden FF14-Erweiterung Dawntrail Folgendes zu sagen (via Gematsu):

Ihr habt hier vielleicht ziemlich viele Final Fantasy 9-Referenzen bemerkt ... aber der Grund dafür ist ein Geheimnis.

Eine Ankündigung noch 2024 ist also durchaus denkbar.

Wann erscheint Final Fantasy 9 Remake?

Dazu gibt es noch keine offiziellen Informationen, immerhin hat Square Enix das Remake noch gar nicht angekündigt. Laut ResetEra/Reddit-Leaker "I'm A Hero Too", der bereits das Persona 3-Remake vorab geleakt hatte, soll der Release ursprünglich für den Sommer 2024 geplant gewesen sein. Da das Spiel aber noch Feinschliff gebraucht habe, könnte sich der Termin wohl auch nach hinten verschoben haben.

Leaker Silknigth spricht sogar davon, dass das Remake Schwierigkeiten bei der Entwicklung hatte und möglicherwiese "drastische Änderungen" durchlaufen müsse, durch die wir erst in ein paar Jahren wieder vom Spiel hören.

Für welche Plattformen kommt Final Fantasy 9 Remake?

Auch hier gibt es natürlich noch keine offiziellen Informationen. Mit Blick auf die letzten Final Fantasy-Spiele ist es natürlich naheliegend, dass das Remake für PlayStation 5 erscheinen wird. Auch Leaker I'm A Hero Too spricht davon, dass FF9 komplett im Zeichen von Sony stehe und definitiv nicht für die Switch komme.

Im Widerspruch dazu steht die Aussage von Silknigth. Laut des Leakers war der Release zumindest ursprünglich (auch) für die Nintendo Switch geplant. Ob das Remake inzwischen für die nächste Nintendo-Konsole geplant ist, weiß der Insider dagegen nicht.

Gibt es einen Trailer zu Final Fantasy 9 Remake?

Hier können wir es kurz halten: Nein, bislang gibt es weder einen Trailer noch einen Teaser zu Final Fantasy 9 Remake.

Was ist neu beim Gameplay von Final Fantasy 9 Remake?

Auch hier müssen wir uns bislang auf Leaks verlassen. Laut den angeblichen Informationen von Silknigth soll das Remake zu FF9 aber so nah wie möglich am Original bleiben und ein deutlich kleineres Budget als das Final Fantasy 7 Remake haben. Allerdings soll es mehr als ein Remaster werden, wie auch Journalist und Insider Jeff Grubb bereits bestätigt hat.

Zuletzt hat sich auch Leaker I'm A Hero Too zum Gameplay geäußert und erklärt, dass uns kein neues Action-Gameplay wie in FF7 Remake, sondern das traditionelle Kampfsystem erwarte.

Was ist das Final Fantasy 9 Memoria-Projekt?

Im Netz schwirren bereits seit geraumer Zeit Bilder von FF9-Charakteren und -Hintergründen mit richtig schicker Grafik umher. Dabei handelt es sich allerdings nicht um offizielle Bilder, sondern das Memoria-Fan-Projekt:

Hier haben Fans Teile des Originals in Unreal Engine 5 nachgebaut. Allerdings soll es sich dabei nicht um einen spielbaren Titel handeln, vielmehr ist die hier entstandene Demo eine Art Liebesbrief an das Original. Sie hat also nichts mit einem möglichen Remake zu tun – ist aber unserer Meinung nach trotzdem einen Blick für Fans wert.